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Cisco намерена упростить кибербезопасность облачной инфраструктуры с помощью SecureX

3 марта 2020 г., 13:15
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Cisco намерена упростить кибербезопасность облачной инфраструктуры с помощью SecureX

Компания Cisco представила облачную платформу кибербезопасности Cisco SecureX, которая, как заявлено, радикально упрощает работу со всеми продуктами компании в области информационной безопасности (ИБ) и решает проблему излишней сложности систем, ставшей одной из приоритетных для директоров по кибербезопасности.

 
Опрос 2800 профессионалов в области кибербезопасности, проведенный в рамках исследования Cisco 2020 CISO Benchmark Study, показал, что 28% ИТ-директоров считают управление мультивендорной средой очень сложным (в прошлом году этот показатель был на 8% меньше).
 

Отмечается, что платформа SecureX использует возможности всех решений Cisco по информационной безопасности для обеспечения осведомленности об угрозах, а также предоставляет аналитику и автоматизирует рабочие процессы, ускоряя обнаружение и отражение кибератак.

Cisco SecureX создаст единое пространство для обзора функционирования средств кибербезопасности заказчика на базе простой, эргономичной облачной платформы, включая обнаружение неизвестных угроз и нарушений политик для принятия более обоснованных решений.

 
Решение должно повысить эффективность и точность действий благодаря автоматизации стандартных рабочих процессов кибербезопасности, включая выявление целей угроз и принятие ответных мер.
   
Cisco SecureX предоставит новый функционал управляемого обнаружения угроз с привлечением аналитических ресурсов Cisco Talos.

 

В компании отмечают, что Cisco SecureX предложит пользователям возможность полнофункциональной работы со всем портфолио продуктов Cisco для обеспечения информационной безопасности (ИБ) и существующей инфраструктурой заказчика. Cisco SecureX формирует единую прозрачную среду, выявляет неизвестные угрозы и автоматизирует рабочие процессы, укрепляя кибербезопасность на уровне сети, оконечных точек, облака и приложений.

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