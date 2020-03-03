Cisco намерена упростить кибербезопасность облачной инфраструктуры с помощью SecureX

3 марта 2020 г., 13:15

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Компания Cisco представила облачную платформу кибербезопасности Cisco SecureX, которая, как заявлено, радикально упрощает работу со всеми продуктами компании в области информационной безопасности (ИБ) и решает проблему излишней сложности систем, ставшей одной из приоритетных для директоров по кибербезопасности.

Опрос 2800 профессионалов в области кибербезопасности, проведенный в рамках исследования Cisco 2020 CISO Benchmark Study, показал, что 28% ИТ-директоров считают управление мультивендорной средой очень сложным (в прошлом году этот показатель был на 8% меньше).

Отмечается, что платформа SecureX использует возможности всех решений Cisco по информационной безопасности для обеспечения осведомленности об угрозах, а также предоставляет аналитику и автоматизирует рабочие процессы, ускоряя обнаружение и отражение кибератак.



Cisco SecureX создаст единое пространство для обзора функционирования средств кибербезопасности заказчика на базе простой, эргономичной облачной платформы, включая обнаружение неизвестных угроз и нарушений политик для принятия более обоснованных решений.

Решение должно повысить эффективность и точность действий благодаря автоматизации стандартных рабочих процессов кибербезопасности, включая выявление целей угроз и принятие ответных мер.

Cisco SecureX предоставит новый функционал управляемого обнаружения угроз с привлечением аналитических ресурсов Cisco Talos.

В компании отмечают, что Cisco SecureX предложит пользователям возможность полнофункциональной работы со всем портфолио продуктов Cisco для обеспечения информационной безопасности (ИБ) и существующей инфраструктурой заказчика. Cisco SecureX формирует единую прозрачную среду, выявляет неизвестные угрозы и автоматизирует рабочие процессы, укрепляя кибербезопасность на уровне сети, оконечных точек, облака и приложений.

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