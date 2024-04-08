Cisco, Google, IBM, Microsoft об'єднують зусилля для розв'язання проблеми впливу АІ на зайнятість

8 апреля 2024 г., 9:35

0

Tweet

Штучний інтелект кардинально змінить ситуацію на глобальному ринку робочої сили. І щоб допомогти вирішити цю проблему, група найбільших світових технологічних компаній оголосила про створення консорціуму, який зосередиться на робочих місцях, які, найімовірніше, зазнають впливу штучного інтелекту.



До нової групи, яка отримала назву AI-Enabled Information and Communication Technology Workforce Consortium, увійшли Cisco Systems, IBM, Accenture, Microsoft, Google, Intel, SAP SE та інші. Створення консорціуму стало можливим завдяки роботі робочої групи Talent for Growth ("Таланти для зростання") Ради з торгівлі та технологій між США та Європейським Союзом, яка має на меті надати працівникам доступ до ресурсів, пов'язаних з програмами перекваліфікації, а бізнесу - до кваліфікованих кадрів.



Вибухове зростання штучного інтелекту вже впливає на глобальну робочу силу як трансформаційна технологія, і його наслідки тільки починають відчуватися. Всесвітній економічний форум прогнозує, що протягом наступних п'яти років трансформаційні технології, такі як штучний інтелект, спричинять скорочення 83 мільйонів робочих місць, але натомість створять 69 мільйонів робочих місць, які прийдуть їм на зміну.



Як зазначається, місія нового консорціуму AI-Enabled Workforce Consortium полягає в тому, щоб надати організаціям знання про вплив штучного інтелекту на робочу силу та забезпечити працівників відповідними навичками.



На першому етапі консорціум має намір оцінити вплив штучного інтелекту на 56 професійних ролей у сфері ІКТ і надати рекомендації щодо навчання для працівників, на яких він впливає. Ці ролі включають 80% з 45 найпопулярніших робочих місць в галузі, які представляють найбільший обсяг вакансій до 2023-2024 років у США та п'яти найбільших європейських країнах, які є членами консорціуму.



З огляду на майбутню зміну у сфері зайнятості, члени консорціуму визначили цілі щодо розвитку навичок і навчальних програм, покликаних допомогти 95 мільйонам людей по всьому світу протягом наступних 10 років.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365