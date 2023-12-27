Cisco активно допомагає Україні

27 декабря 2023 г., 13:35

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про перші результати співпраці із Cisco.



«У січні на всесвітньому економічному форумі в Давосі вперше зустрілися з представниками компанії, у червні підписали меморандум — і вже є перші результати співпраці», зазначив Федоров.



Україна долучилася до глобальної програми Cisco Country Digital Acceleration (CDA). Її ціль — допомогти створити нові робочі місця, підвищити рівень ВВП та використовувати більше інновацій у державному та приватному секторах.



За ці пів року Cisco передала українським школам 1 600 вебкамер та вайфай-роутерів у межах проєкту «Цифрові школи».



У Тернополі за підтримки Cisco відкрили перший хаб з технологіями доповненої реальності. Простір обладнаний сучасною технікою — планшетами, АR-гарнітурами і приладами для створення голограм.



Від академії Cisco на Дія.Освіта зʼявилися 9 освітніх курсів українською мовою про мережеві технології, кібербезпеку, програмування та IT.



Також за підтримки Cisco було запущено CDTO Campus — це безоплатний освітній проєкт для лідерів цифрової трансформації. Випускники зможуть долучитися до проєктів від Мінцифри та стати частиною цифровізації держави.



«Крім того, разом із Cisco працюємо над розробкою та, сподіваюся, впровадженням інноваційної стратегії України. Загалом із Cisco набрали дуже швидкий темп співпраці, і без зайвої бюрократії, що не характерно для роботи великих корпорацій. Дуже вдячний за лідерство та швидке ухвалення рішень», резюмував міністр цифрової трансформації.

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