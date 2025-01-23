CIO Open the Future Pro – програма вдосконалення для ІТ-директорів 

Компанія CIOneer повідомляє про запуск сьомої програми професійного розвитку ІТ-директорів - ”CIO Open the Future Pro”.
Як зазначається, цільовою аудиторією програми є ІТ-директори, які фокусуються на подальшому розвитку існуючих компетенцій та здобутті нових знань. «У наших минулих програмах прийняли участь вже понад 150 СІО і можна сміливо сказати, що жага до нових знань та кар'єрні амбіції є як у 30-літніх, так і у 50-літніх IT директорів», заявив Андрій Погорелий, візіонер програми CIO Open the Future Pro.
Програма буде проходити у травні-червні 2025 року, для групи з 20 учасників, і складається з 12 онлайн-модулів.
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Підкреслюється, що програма CIO Open the Future Pro складається з теоретичних матеріалів – 50% та кейсів – 50%.
Сесії будуть проходити у четвер з 18:00 до 21:30, п'ятницю з 18:00 до 21:30 та останню суботу програми з 10:00 до 18:00.
Додатково у програмі:
● Бізнес-кейси.
● Кейси з реальних проектів, у тому числі неуспішні.
● Розбір проектів та ситуацій учасників.
● Закрита група у соціальній мережі для учасників курсу.
● Спеціальна сесія для учасників від менторів програми.
Вартість курсу (без ПДВ) для фізичних та юридичних осіб:
до 8 березня 2025 року - 35 000 гривень;
до 8 квітня 2025 року - 40 500 гривень;
до 8 травня 2025 року - 45 000 гривень.
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