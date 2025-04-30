«CIO Open the Future Pro» – програма вдосконалення для ІТ-директорів - вже 8 травня! 

Цільовою аудиторією сьомої програми «CIO Open the Future Pro є ІТ» - директори, які фокусуються на подальшому розвитку існуючих компетенцій та здобутті нових знань.
Програма буде проходити у травні-червні 2025 року, для групи з 25 учасників, і містить 12 онлайн-модулів:
Як правильно вбудувати ІТ в бізнес
Продуктовий менеджмент
E-commerce
FinTech +
Фінанси в ІТ
Cybersecurity
ERP: показання, спосіб застосування, побічні ефекти
Як будувати сервісну ІТ компанію
Керування складними IT командами
Використання сили даних у бізнесі
Кар'єра CIO
Провали CIO
Як правильно вбудувати ІТ в бізнес
Дата та час: 08.05.2025, 18:00-21:30
Спікер: Андрій Погорелий
- Що таке модель керування ІТ
- Дизайн фактори ІТ
- Створення ІТ стратегії
- Як пов'язати ІТ стратегію з бізнесом, якщо немає бізнес стратегії
- Модель зрілості ІТ
- Як впровадити IT KPI
- Як покращити ІТ та бізнес-процеси за допомогою RACI
- Типові помилки CIO
Використання сили даних в бізнесі
Дата та час: 23.05.2025, 18:00-21:30
Спікер: Віталій Світельський, Денис Вялков
- Аналітика та бізнес-аналіз як інструмент цінності ІТ
- Як побудувати архітектуру даних
- Хто такий Data Officer
- Принципи побудови DWH
- Типові помилки та проблеми
- Як вижати максимум із існуючих даних
- Бізнес-аналітик – зв’язувальна ланка між бізнесом та ІТ
- BI та бізнес-аналітика
Підкреслюється, що програма «CIO Open the Future Pro» складається з теоретичних матеріалів – 50% та кейсів – 50%.
Сесії будуть проходити у четвер з 18:00 до 21:30, п'ятницю з 18:00 до 21:30 та останню суботу програми з 10:00 до 18:00.
Додатково у програмі:
● Бізнес-кейси.
● Кейси з реальних проектів, у тому числі неуспішні.
● Розбір проектів та ситуацій учасників.
● Закрита група у соціальній мережі для учасників курсу.
● Спеціальна сесія для учасників від менторів програми.
Вартість курсу (без ПДВ) для фізичних та юридичних осіб - 45 000 гривень.
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