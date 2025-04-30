«CIO Open the Future Pro» – програма вдосконалення для ІТ-директорів - вже 8 травня! 

30 апреля 2025 г., 16:52

0

Tweet

Цільовою аудиторією сьомої програми «CIO Open the Future Pro є ІТ» - директори, які фокусуються на подальшому розвитку існуючих компетенцій та здобутті нових знань.

Програма буде проходити у травні-червні 2025 року, для групи з 25 учасників, і містить 12 онлайн-модулів:

Як правильно вбудувати ІТ в бізнес Продуктовий менеджмент E-commerce FinTech + Фінанси в ІТ Cybersecurity ERP: показання, спосіб застосування, побічні ефекти Як будувати сервісну ІТ компанію Керування складними IT командами Використання сили даних у бізнесі Кар'єра CIO Провали CIO

Як правильно вбудувати ІТ в бізнес

Дата та час: 08.05.2025, 18:00-21:30

Спікер: Андрій Погорелий

Що таке модель керування ІТ

Дизайн фактори ІТ

Створення ІТ стратегії

Як пов'язати ІТ стратегію з бізнесом, якщо немає бізнес стратегії

Модель зрілості ІТ

Як впровадити IT KPI

Як покращити ІТ та бізнес-процеси за допомогою RACI

Типові помилки CIO

Використання сили даних в бізнесі

Дата та час: 23.05.2025, 18:00-21:30

Спікер: Віталій Світельський, Денис Вялков

Аналітика та бізнес-аналіз як інструмент цінності ІТ

Як побудувати архітектуру даних

Хто такий Data Officer

Принципи побудови DWH

Типові помилки та проблеми

Як вижати максимум із існуючих даних

Бізнес-аналітик – зв’язувальна ланка між бізнесом та ІТ

​BI та бізнес-аналітика

Підкреслюється, що програма «CIO Open the Future Pro» складається з теоретичних матеріалів – 50% та кейсів – 50%.

Сесії будуть проходити у четвер з 18:00 до 21:30, п'ятницю з 18:00 до 21:30 та останню суботу програми з 10:00 до 18:00.

Додатково у програмі:



● Бізнес-кейси.

● Кейси з реальних проектів, у тому числі неуспішні.

● Розбір проектів та ситуацій учасників.

● Закрита група у соціальній мережі для учасників курсу.

● Спеціальна сесія для учасників від менторів програми.

Вартість курсу (без ПДВ) для фізичних та юридичних осіб - 45 000 гривень.

Направити заявку на участь у програмі можна на сторінці проекту https://www.cioneer.com/cio-open-the-future-pro або надіславши листа на електронну пошту [email protected]

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD