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«CIO Open the Future Pro» – програма вдосконалення для ІТ-директорів - вже 8 травня! 

30 апреля 2025 г., 16:52
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«CIO Open the Future Pro» – програма вдосконалення для ІТ-директорів - вже 8 травня!

Компанія CIOneer нагадує, що до 8 березня ще діє спеціальна ціна на програму професійного розвитку ІТ-директорів - «CIO Open the Future Pro».
 
Цільовою аудиторією сьомої програми «CIO Open the Future Pro є ІТ» - директори, які фокусуються на подальшому розвитку існуючих компетенцій та здобутті нових знань. 
 
Програма буде проходити у травні-червні 2025 року, для групи з 25 учасників, і містить 12 онлайн-модулів:
 
Як правильно вбудувати ІТ в бізнес
Продуктовий менеджмент
E-commerce
FinTech +
Фінанси в ІТ
Cybersecurity
ERP: показання, спосіб застосування, побічні ефекти
Як будувати сервісну ІТ компанію
Керування складними IT командами
Використання сили даних у бізнесі
Кар'єра CIO
Провали CIO
 
Ось програми двох модулів, більш детально про всю програму на сайті програми «CIO Open the Future Pro».
 
Як правильно вбудувати ІТ в бізнес
Дата та час: 08.05.2025, 18:00-21:30
Спікер: Андрій Погорелий
  • Що таке модель керування ІТ
  • Дизайн фактори ІТ
  • Створення ІТ стратегії
  • Як пов'язати ІТ стратегію з бізнесом, якщо немає бізнес стратегії
  • Модель зрілості ІТ
  • Як впровадити IT KPI
  • Як покращити ІТ та бізнес-процеси за допомогою RACI
  • Типові помилки CIO 
 
Використання сили даних в бізнесі
Дата та час: 23.05.2025, 18:00-21:30
Спікер: Віталій Світельський, Денис Вялков
  • Аналітика та бізнес-аналіз як інструмент цінності ІТ
  • Як побудувати архітектуру даних
  • Хто такий Data Officer
  • Принципи побудови DWH
  • Типові помилки та проблеми
  • Як вижати максимум із існуючих даних
  • Бізнес-аналітик –  зв’язувальна ланка між бізнесом та ІТ
  • ​BI та бізнес-аналітика
 
Підкреслюється, що програма «CIO Open the Future Pro» складається з теоретичних матеріалів – 50% та кейсів – 50%.
 
Сесії будуть проходити у четвер з 18:00 до 21:30, п'ятницю з 18:00 до 21:30 та останню суботу програми з 10:00 до 18:00. 
 
Додатково у програмі:

● Бізнес-кейси.

● Кейси з реальних проектів, у тому числі неуспішні.

● Розбір проектів та ситуацій учасників.

● Закрита група у соціальній мережі для учасників курсу.

● Спеціальна сесія для учасників від менторів програми.
 
 Вартість курсу (без ПДВ) для фізичних та юридичних осіб - 45 000 гривень.
 
Направити заявку на участь у програмі можна на сторінці проекту https://www.cioneer.com/cio-open-the-future-pro або надіславши листа на електронну пошту [email protected]
 

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