Ціни на DRAM у ІІІ кв. зростуть на 8-13%

30 августа 2024 г., 9:35

0

Tweet

TrendForce повідомляє, що виробники модулів пам'яті агресивно нарощували запаси DRAM, починаючи з третього кварталу 2023 року, і до ІІ кв. 2024 року рівень запасів зріс до 11-17 тижнів. Однак попит на споживчу електроніку не відновився, як очікувалося. Наприклад, запаси смартфонів у Китаї досягли надмірного рівня, а купівля ноутбуків відкладається, оскільки споживачі очікують на нові ПК зі штучним інтелектом, що призводить до подальшого скорочення ринку.

Це призвело до ослаблення спотових цін на продукти пам'яті, які переважно використовуються в побутовій електроніці: у другому кварталі ціни впали більш ніж на 30% порівняно з першим кварталом. Хоча спотові ціни залишалися відірваними від контрактних цін до серпня, ця розбіжність може свідчити про потенційні майбутні тенденції в контрактному ціноутворенні.

TrendForce повідомляє, що у ІІ кв. виробники модулів спостерігали значне зниження поставок через роздрібні канали споживчої NAND Flash на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про серйозні проблеми на світовому споживчому ринку пам'яті. Хоча індустрія пам'яті зазвичай схильна до циклічних коливань, різке падіння поставок у першому півріччі перевищило очікування ринку, що вказує на те, що попит навряд чи суттєво відновиться у другому півріччі.

Такі фактори, як інфляція та зростання відсоткових ставок, вплинули на споживчі витрати та опосередковано знизили поставки модулів пам'яті для споживачів. Крім того, постійне зростання цін на пластини NAND Flash ще більше збільшило операційні витрати виробників модулів. Ціни повинні залишатися привабливими, щоб стимулювати попит, оскільки споживачі стають більш обережними у своїх витратах, обмежуючи можливості виробників модулів перекладати на них збільшені витрати, тим самим зменшуючи маржу прибутку.

TrendForce зазначає, що залишається незрозумілим, чи матимуть смартфони зі штучним інтелектом або комп'ютери зі штучним інтелектом значне розповсюдження в наступному кварталі. Навіть якщо рівень впровадження покращиться завдяки просуванню платформ, широкомасштабний цикл оновлення є малоймовірним, а отже, ціни на DRAM можуть не отримати суттєвої підтримки.

У перспективі до 2025 року, хоча ціни на DRAM, як очікується, поступово збільшуватися щокварталу, це зростання буде зумовлене насамперед зростанням проникнення HBM3e. Саме це призведе до підвищення середніх цін, а також обмеженою пропозицією через обмеженість нових потужностей. Очікуване зростання цін на DRAM може не виправдати очікувань, якщо споживчий попит залишиться слабким.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора