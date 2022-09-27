Ціни на мідь падають і це призведе до значного дефіциту вже через декілька років

27 сентября 2022 г., 16:25

0

Tweet

Як пише Bloomberg, недавній спад цін на мідь тільки посилить майбутній дефіцит, оскільки спад перешкоджає новим інвестиціям у добуток металу.



Ціна на мідь впала майже на третину з березня через побоювання, що глобальна рецесія знизить попит на метал.



Деякі з найбільших гірничодобувних компаній і трейдерів металами попереджають, що через кілька років виникне величезний дефіцит одного з найважливіших металів у світі - багато хто з гравців відкладає плани щодо великих інвестицій у видобуток міді.



Запаси, які відстежуються торговими біржами, знаходяться поблизу історичних мінімумів. А нещодавня волатильність цін означає, що видобуток на нових копальнях, який, за прогнозами, вже почне скорочуватися 2024 року, найближчим часом може стати ще жорсткішим.



Відповідно до фінансованого промисловістю дослідження S&P Global, у міру того, як світ стає електричним, цілі за нульовим рівнем викидів подвоїть попит на метал до 50 мільйонів метричних тонн на рік до 2035 року і може спостерігатися історичний дефіцит у розмірі до 10 млн тонн. За оцінками Bloomberg NEF, попит збільшиться більш ніж на 50% із 2022 по 2040 рік.



Goldman Sachs Group оцінює, що гірничодобувним компаніям необхідно витратити близько 150 млрд дол. у наступному десятилітті, щоб вирішити проблему дефіциту у 8 млн тонн. Bloomberg NEF прогнозує, що до 2040 року дефіцит видобутку може досягти 14 млн. тонн, який доведеться заповнювати шляхом збільшення перероблення вторинних ресурсів.



Щоб оцінити, наскільки масштабним буде цей дефіцит - у 2021 році глобальний дефіцит становив 441 000 тонн, що еквівалентно менш ніж 2% попиту, за даними Міжнародної дослідницької групи з міді. Цього було достатньо, щоби ціни в цьому році підскочили приблизно на 25%. Найгірші прогнози S&P Global показують, що дефіцит 2035 року буде еквівалентний приблизно 20% споживання.



Goldman Sachs прогнозує, що базова ціна на Лондонській біржі металів майже подвоїться і становитиме в середньому 15 тис дол. за тонну 2025 року. Зараз ціна - 7690 тис дол. за тонну.



І є також поширена приказка на товарних ринках, яка може зіграти свою роль: високі ціни – це ліки проти високих цін. Попри те, що ціна на мідь впала порівняно з березневим рекордом, вона, як і раніше, торгується приблизно на 15% вище за своє 10-річне середнє значення. Якщо ціни продовжать зростати, це зрештою підштовхне галузі екологічно чистої енергетики до розробки способів скорочення споживання металів або навіть пошуку альтернатив.



Citigroup очікує падіння цін на мідь найближчими місяцями через рецесію до 6600 дол. У першому кварталі 2023 року.



І перспективи попиту з боку Китаю, найбільшого у світі споживача металів, також стануть ключовим чинником. Якщо сектор нерухомості Китаю значно скоротиться, це призведе до структурного зниження попиту на мідь.



Але навіть рецесія означатиме лише "затримку" попиту, і це "суттєво не вплине" на прогнози споживання на 2040 рік, згідно з презентацією Bloomberg NEF. Це тому, що більша частина майбутнього попиту "законодавчо закріплена" завдяки тому, що уряди зосереджені на "зелені цілі", які роблять мідь менш залежною від глобальної економіки в цілому, ніж це було раніше.



У Перу та Чилі, на частку яких у сукупності припадає понад третина світового виробництва міді, деякі інвестиції в гірничодобувну промисловість призупинилися, частково через невизначеність у регулюванні, оскільки політики прагнуть отримати більшу частину прибутку для усунення економічної нерівності.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру