Цікава статистика стосовно Coinbase

17 июня 2022 г., 10:35

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На початку 2021 компанія Coinbase налічувала 1250 співробітників. До кінця того ж року це число доросло до 3730. У березні 2022 воно склало майже 5000 осіб. До середини травня, перед тим, як Coinbase оголосила про заморожування найму, вони найняли ще 1100 осіб – тобто кількість співробітників перевищила 6000. І тепер вони скорочують 1100 осіб тому, що криза, криптозима тощо.

Додам ще, що IPO компанії відбулося 14 квітня минулого року, тобто в жовтні 2021 р. в опціонів інсайдерів минув lockup період. Враховуючи, що на той момент ціна акції була помітно вище, ніж на момент розміщення і точно вище цін виконання опціонів для переважної більшості старих співробітників, можна оцінити, що певна кількість цих співробітників компанію залишило.

Разом ми маємо компанію з 6000 співробітників, у якій менше тисячі людей працюють понад півтора року, менше половини – понад пів року. Компанія при цьому декларує Remote first – тобто навіть ці «старожили» могли один одного бачити лише у зумі у кращому разі.

Ви мене вибачте, але в цьому випадку говорити навіть про погану корпоративну культуру чи атмосферу в колективі неможливо – просто немає ні культури, ні колективу. Вибачте, у третини працівників ще випробувальний термін не закінчився.

Мабуть, це найкраще характеризує і криптоіндустрію, і весь міхур, що здувається.

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