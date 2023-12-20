Цифровий двійник як інструмент CIO в проактивному управлінні

20 декабря 2023 г., 16:42

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Попит на розподілену ІТ-інфраструктуру активно збільшується у зв'язку зі зростанням граничних обчислень. Очікується, що обсяг ринку цього сегменту зросте з 11,24 млрд дол. у 2022 році до 155,9 млрд дол. до 2030 року.

Таке динамічне зростання ставить перед CIO завдання забезпечити відмовостійкість, кібербезпеку та керованість ІТ-екосистеми, особливо після пандемії, що ще більше прискорила попит на коригування в реальному часі для забезпечення працездатності віддалених об'єктів.

У зв'язку з цим виникає завдання проактивного управління інфраструктурою граничних обчислень, щоб заощадити час для своєї команди, не жертвуючи водночас відмовостійкістю, кібербезпекою та готовністю.

Один зі способів превентивного управління інфраструктурою - це отримання чіткого уявлення про її стан, що дає змогу ухвалювати істотні рішення на основі наявних даних. Для цього ІТ-директорам необхідно виконати три кроки: оцифрувати парк обладнання, щоб створити цифрового двійника інфраструктури; оцінити його стан, щоб виявити «больові» точки та визначити ступінь сталості, а потім ухвалити рішення щодо порядку дій, зважаючи на ситуацію в конкретній організації та цілі сталого розвитку на базі протоколів та матеріалів Школи сталого розвитку

Schneider Electric. Тож давайте зорієнтуємося в цих кроках.

Оцифрування

Перший крок на означеному шляху - оцифрування парку та створення цифрового двійника. Цей крок передбачає виведення всіх активів у мережу. Для цього пристрої повинні мати можливість комунікації. Наприклад, додавання мережевої карти SNMP може оцифрувати будь-яке джерело безперебійного живлення. Після підключення до мережі дані можуть бути передані в хмарне програмне забезпечення, таке як EcoStruxure IT Expert, де замовник має можливість систематизації наявних пристроїв інфраструктури.

Тепер цей зв'язок дає змогу говорити про кібер-ризики. Програмне забезпечення відкрило можливість створення цифрового двійника вашої інфраструктури. Важливо, щоб інструмент для створення двійника відповідав найвищим стандартам кібербезпеки. Якщо його розміщують у хмарі, важливо переконатися, що постачальник хмарних послуг має відповідні сертифікати, що відповідають потребам вашого бізнесу, наприклад, такі: ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, сертифікати SOC 1 або SOC 2. Цей двійник є основою для оцінки стану та ефективності фізичної інфраструктури.

Оцінка

Після створення цифрового двійника можна оцінити стан парку. На цьому етапі виникає безліч запитань:

Які активи в мене найздоровіші та найнездоровіші?

Які активи потребують заміни?

Які активи підлягають обслуговуванню?

Які активи працюють з оптимальною ефективністю?

Які активи потребують найбільше ресурсів для виправлення?

Де найбільша концентрація активів?

Відповіді на ці запитання допомагають скласти цілісну картину. Вона дає змогу виявити найбільш «больові» точки, які необхідно усунути, щоб уникнути непотрібних інвестицій і трудовитрат у майбутньому. Дані також допомагають визначити, наскільки стійкий ІТ-парк. Тепер, коли «больові» точки визначено, настав час використати дані та оцінки для ухвалення рішення про регламенти керування на майбутнє.

Рішення щодо активів

Тепер необхідно прийняти рішення щодо ваших активів. Не існує універсального підходу для будь-яких компаній. Тільки сам CIO вирішує, наскільки "вільним" або «практичним» він хоче бути, виходячи з фінансової ситуації та станом наявних ресурсів, у тому числі й трудових. Економічна ефективність цих рішень залежить від унікальної ситуації в кожній організації. Якщо ІТ-команда відчуває брак часу, то передача управління обчислювальними ресурсами на аутсорс дасть змогу заощадити час і знизити волатильність витрат, перейшовши до моделі OpEx. Якщо трудовитрати не є проблемою, то програмне забезпечення можна використовувати для автоматизації та створення користувацьких інформаційних панелей, щоб підвищити ефективність роботи команди.

Також необхідно приймати рішення, пов'язані з цілями сталого розвитку. Можливості підвищення ефективності можна легко виявити у створеному цифровому двійнику. Покращення призведуть до зниження витрат для організації. Наприклад, порівняльний калькулятор управління розгалуженим парком ДБЖ від Schneider Electric (Edge UPS Fleet Management Comparison Calculator) - чудовий ресурс, який допоможе прийняти рішення.

Ці рішення допоможуть CIO встановити контроль над гібридною ІТ-екосистемою. Без цифрового двійника неможливо бути проактивним і водночас ефективним. Найскладніший і найважливіший крок - перший: оцифрування парку. Щойно видимість отримано, інші кроки стають на свої місця. Зʼявляється функціонал ухвалювати рішення на основі даних, а виконуючи ці кроки - можливість отримувати контроль над готовою, в тому числі розподіленою ІТ-інфраструктурою, підвищити відмовостійкість, кібербезпеку та сталість бізнесу.

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