Чудова історія про копірайт

30 сентября 2022 г., 14:15

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Прекрасна історія – компанія Bungie, розробник гри Destiny 2, позивається до розробника читів AimJunkies, стверджуючи, що ті порушили їхні авторські права і нелегально використовували торгові марки, продаючи чити до гри. Щоправда, у процесі розгляду справи в суді з'ясувалося, що не всі частини коду були захищені авторським правом у 2019 році, коли почали продаватись чити та AimJunkies розраховували на цій підставі довести, що порушення авторських прав не було. Суддя відхилив цей аргумент, але порадив Bungie доповнити свій позов.

В результаті Bungie представили нові докази причетності AimJunkies до розробки читів і з'ясувалося, що частина доказів зібрана з комп'ютера одного з контракторів AimJunkies, який підписав обмежену ліцензійну угоду з Bungie (просто кажучи, він встановив собі гру, погодившись з ліцензійною угодою). Проте у 2019 році ця угода не передбачала права Bungie на моніторинг комп'ютерів користувачів.

І тепер AimJunkies подали зустрічний позов, стверджуючи, що Bungie порушили власну ліцензію, нелегально моніторячи комп'ютер користувача. Але найцікавіше в іншому – AimJunkies звинувачує Bungie у порушенні DMCA («Закон про авторське право в цифрову епоху») на код читів AimJunkies, оскільки з наведених доказів ясно, що Bungie купили чити, зламали їх та проводили реверс-інжиніринг коду.

AimJunkies тепер вимагають відшкодування збитків та припинення позову Bungie. От буде цікаво подивитися на розвиток подій. І, до речі, взагалі цікаво – ось ви ставите собі гру, і вона починає збирати всю інформацію з комп'ютера – це взагалі нормально для геймерів?

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