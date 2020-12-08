Что волновало украинцев в 2020 году

8 декабря 2020 г., 14:59

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Традиционно в конце года «Google Украина» проводит презентацию, на которой знакомит с трендами поисковых запросов.

Вот уже несколько лет я участвую в этих событиях, и обычно результаты оказываются по меньшей мере неожиданными. И нынешнее подведение итогов не стало исключением. Не берусь приводить все результаты, так как они по большей части не связаны со сферой информационных технологий, лишь коротко остановлюсь на тех данных, что касаются ИТ.

Вполне ожидаемо, что главной темой наиболее быстро растущих запросов стала пандемия COVID-19. При этом на четвертой позиции оказался Google Classroom, а на десятой – Zoom. Признаться, популярность запросов по поводу Google Classroom вызвала приятное удивление. Значит, это решение оказалось востребованным у украинцев. А вот попадание в TOP-10 запросов Zoom было вполне ожидаемым.

Комментируя итоги года, директор «Google Украина» Дмитрий Шоломко отметил, что в последние два года мобильный трафик в нашей стране опережает десктопный. А специфика выполняемых с помощью смартфона поисковых запросов такова, что большая их часть производится через специализированные мобильные приложения – Карты, YouTube и т. д. Он также сообщил, что 2020 год стал наиболее успешным для «Google Украина», так как по динамике бизнеса в отдельные месяцы компания была лидирующей в регионе, а по году в целом попала в TOP-5. Это объясняется тем, что карантин заставил бизнесы различного масштаба активно наращивать свое онлайн-присутствие. А наиболее успешно в нашей стране развивалось направление Google Pay. В результате в киевском офисе Google появился выделенный менеджер, отвечающий за работу с партнерами Google Pay.

А вот что показалось курьезным, так это попавший в TOP-10 запросов в категории «Как?»: «Как удалить аккаунт в Instagram?». Признайтесь, доводилось ли вам сталкиваться с такой проблемой?

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