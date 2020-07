Главная » Блоги » Евгений Куликов Евгений Куликов Что такое хактивизм? 7 июля 2020 г., 14:45 0

Tweet В ряду активностей от протестов и сидячих забастовок до доксинга и распределенных DDoS-атак появился новый вид. В 1996 г. кибер-активизм приобрел известность и получил новое название – хактивизм. Начав взламывать компьютерные системы по политическим, социальным, религиозным или «анархическим» причинам, хакеры стали вести информационную войну. Доказав, что они являются мощными «агентами» перемен, виртуальные «дружинники» создали и внедрили хакерские инструменты, чтобы сделать «текущую повестку дня» с большими благами. Но бесчисленные примеры политических и социальных изменений в результате хактивистских кампаний больше говорят о разрушениях, чем о простом неповиновении. В данном материале собраны некоторые из наиболее заметных проектов, ответственных группах и последующих результатах. Объяснение хактивизма Хактивизм – это форма ненасильственного цифрового активизма, где мотивом является, прежде всего, не личная финансовая выгода. Вместо этого хактивистские кампании нацелены на достижение политической, социальной или религиозной справедливости в соответствии с целями группы. Хакеры используют такие тактики, как доксинг, defacement и denial-of-service для взлома систем правительственных структур или частных организаций. Все эти действия выполняются ради благих целей. В отличие от обычных хакеров, эти знатоки компьютеров часто работают в группах, а не поодиночке. Для сохранения анонимности эти группы обычно представляют собой децентрализованную сеть людей по всему миру. Типы хактивизма Хактивисты осуществляют утечку данных не столько для получения денежной выгоды – они это делают, скорее, в рамках информационной войны во имя политической свободы, социальной справедливости, религиозных намерений или в рамках идей анархизма. Политический: хактивизм как форма политической мобилизации направлен на то, чтобы склонить население или оказать на него влияние при достижении определенных политических целей;

Социальный: социальная справедливость в хактивизме направлена на то, чтобы вызвать социальные изменения;

Религиозный: такой тип хактивизма направлен на вербовку в религиозную организацию или ее дезавуирование;

Анархический: хакеры могут иметь анархистскую программу для доступа и контроля гражданской инфраструктуры, военной техники или населения в целом. Шесть известных кампаний хактивистских группировок Хактивизм часто анонимен, в отличие от традиционного активизма. Хотя многие группы работают, никогда не раскрывая своих членов, были случаи, когда кто-то не мог устоять перед притязаниями на славу. 1. Движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») Anonymous не был на слуху в течение многих лет после перезапуска операции Darknet в 2017 г. Но о ней снова заговорили в 2020 г., когда группа выступила против коррупции в полиции после смерти Джорджа Флойда. В прошлом эта группа неоднократно выступала с аналогичными осуждениями жестокости полиции, особенно после смерти Майкла Брауна и Тамир Райс. Цель В поддержку крупнейшего общественно-политического движения Black Lives Matter группа опубликовала в Twitter видео, в котором специально критикует полицейское управление Миннеаполиса. «Мы не доверяем вашей коррумпированной организации осуществлять правосудие, поэтому мы разоблачим ваши многочисленные преступления перед всем миром». Результат Аккаунт Anonymous в Твиттере взорвался популярностью, обеспечив приток 3,5 млн. новых подписчиков в течение нескольких дней после публикации видео. На момент написания статьи кампания состояла из серии DDoS-атак, которые на короткое время в течение уик-энда обрушили веб-сайт «Департамента полиции Миннеаполиса», его родительский веб-сайт и правительственный сайт Баффало (штат Нью-Йорк, США). 2. Утечка писем Клинтон Джулиан Ассанж, основатель и директор WikiLeaks, создал сайт, чтобы перевести «политически искаженный язык в позицию ясности». За время своего существования группа опубликовала все, что касается документированных коррупционных расследований и руководства по операциям в Гуантанамо-Бей. В 2016 г. группа опубликовала серию электронных писем от «Демократического национального комитета» (ДНК), которые, вероятнее всего, попали к ним из рук «русских хакеров» из ГРУ. Цель WikiLeaks определяет свою миссию как защиту свободы слова и публикации в СМИ. Это означает, что прозрачность создает лучшее общество с большим уровнем социальности и меньшим уровнем коррупции. Группа слила подборку электронных писем из ДНК, в частности между Хиллари Клинтон и руководителем ее предвыборной кампании, которые, как говорят, были получены от российских хакеров, для поддержки избирательной кампании Дональда Трампа. Результат Хакеры отправляли фишинговые электронные письма сотрудникам кампании Клинтон, чтобы украсть учетные данные членов ДНК. Утечка электронных писем существенно повлияла на предвыборную кампанию Клинтон, и многие полагают, что она стала причиной ее проигрыша на президентских выборах. После утечки «Министерство юстиции» предъявило обвинения 12 российским хакерам за этот инцидент. 3. Атака на правительство США Сирийская электронная армия (SEA), предположительно связанная с президентом Сирии Башаром Асадом, проводила операции с использованием фишинга и DDoS-атак, чтобы взломать сайты ряда правительственных структур, частных компаний и медиа-групп. В 2016 г. ФБР предъявило обвинение двум лицам, связанным с SEA, в преступном сговоре. Цель Сирийская электронная армия стремится дезавуировать массовое искажение фактов о недавнем восстании в Сирии и скомпрометировать компьютерные системы и организации, считающиеся прямой угрозой сирийскому правительству. SEA также нацелена на сбор информации о странах, которые являются врагами Сирии. Результат Группа проникла в ряд медиа-структур правительства США и частных компаний, чтобы украсть учетные данные и выполнить DDoS-атаки и defacement-атаки. Группа успешно опубликовала ложный твит о взрыве в Белом доме, в результате которого президент США якобы получил ранение. Индекс Доу-Джонса ненадолго упал на 140 пунктов после того, как твит вышел в эфир. 4. Проект Chanology Anonymous осуществили DDoS-атаку на «Церковь Саентологии» после того, как церковь попыталась удалить видео с Томом Крузом, озвучивающим свою принадлежность к этой организации. За этим последовали протесты, участники которых носили печально известные маски Гая Фокса по всей стране. Цель Проект Chanology пытается бороться с веб-цензурой со стороны «Церкви Саентологии». Эта кампания была протестом против организации и ее членов. Результат Кампания проводила DDoS-атаки, чтобы предотвратить доступ к сайтам церкви. Затем последовала серия розыгрышей со стороны пранков. Затем Anonymous также осуществляли доксинг, распространяя через Интернет личные документы, украденные с компьютеров сайентологов. 5. Декларация Hacktivismo Hacktivismo – это ответвление хакерской группы Cult of the Dead Cow (cDc). В своем первом публичном хактивистском акте Hacktivismo выпустили декларацию, которая возвысила свободу слова. Эта группа явно пыталась не только участвовать в своем гражданском неповиновении, но и объяснить причины своих нападений. Цель Hacktivismo написали и выпустили декларацию, в которой цитируется «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Всеобщая декларация прав человека». Группа опубликовала информацию в FAQ, где говорится, что «основная цель состояла в том, чтобы привести некоторые признанные во всем мире документы, которые приравнивают доступ к информации к правам человека и политическим правам». Результат Эта кампания создала моральные и юридические основания для проведения своих кампаний у новых хактивистов. Далее группа выпустила веб-браузер Peekabooty, который предотвращает цензуру со стороны ряда государств, ограничивающих доступ к Интернету. 6. Worms Against Nuclear Killers («Черви против ядерных убийц») Считается, что созданный хакерами из Мельбурна под никами Electron и Phoenix, червь W.A.N.K был первой вопиюще очевидной попыткой хактивизма. Во время его кампании в стране царили крайне антиядерные настроения, которые и подпитывали эту атаку. Цель Эта атака была создана как антиядерный протест. За несколько дней до запуска NASA группа попыталась отключить компьютерную сеть DECnet с помощью червя, который нарушил работу устройств. Результат Кампания использовала два червя W.A.N.K и OILZ, которые содержали баги, препятствующие доступу к учетным записям и файлам, и также они меняли пароли. Червь использовал слабую защиту в системе, идентифицируя учетные записи, которые имели пароли, идентичные имени пользователя. Развитие хактивизма Термин «хактивизм» был придуман в 1996 г. неким лицом под ником Omega – членом ранней хактивистской организации Cult of the Dead Cow. Хотя это новое название укрепило важность этих событий в истории, но это был не первый случай кибер-активизма. Что такое хактивизм? Некоторые могут сказать, что это поступки героев и так называемых «дружинников». Другие будут утверждать, что это действия кибер-преступников, выполняющих цифровые атаки и скрывающихся за маской онлайн-анонимности. В любом случае, очевидно, что политические и социальные последствия таких атак огромны.

