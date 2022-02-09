Чотири послуги SMART business вже пройшли верифікацію та доступні на Azure Marketplace

9 февраля 2022 г., 12:45

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Кілька місяців тому компанія SMART business отримала розширену спеціалізацію Modernization of Web Applications to Microsoft Azure, що свідчить про експертизу в сфері хмарних рішень та глибоке розуміння стеку технологій Azure. Після цього чотири її послуги пройшли верифікацію від Microsoft та потрапили в міжнародний каталог рішень та послуг Azure Marketplace. Зокрема вони охоплюють такі напрямки, як міграція в середовище для розробки Azure DevOps та модернізація веб-додатків в Microsoft Azure.

Azure DevOps – це SaaS-платформа від Microsoft з інструментами для планування роботи, спільної розробки коду, а також створення та розгортання програм. Компанія SMART business надає рекомендації, як поєднати в єдиному середовищі розробників, проєктних менеджерів та інших фахівців, які залучені до роботи над проєктом.

Спеціалісти SMART business проконсультують як: отримати гнучкі можливості управління завданнями, а також повний візуальний контроль над продуктами та проектами; забезпечити швидке та інтелектуальне створення коду за допомогою Visual Studio та Visual Studio Code; автоматизувати процес постачання рішення в будь-якій службі Azure, наприклад у Kubernetes для Azure, та повністю контролювати процес; реалізувати моніторинг всього рішення, отримувати сповіщення з можливістю реагування, а також отримувати корисні відомості з журналів та даних телеметрії за допомогою Azure Monitor.

Microsoft Azure – це загальнодоступна платформа хмарних обчислень. Там можна отримати цілий ряд хмарних послуг, в тому числі обчислення, аналітику, зберігання та мережу.

SMART business готова надати фахові рекомендації щодо: міграції додатків в хмару; оптимізації наявних рішень у хмарі; масштабування додатків у хмарі та оптимізації вартості ресурсів. В результаті клієнт отримує стратегію, план та архітектурне рішення для модернізації веб-додатків.

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