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Чотири послуги SMART business вже пройшли верифікацію та доступні на Azure Marketplace

9 февраля 2022 г., 12:45
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Чотири послуги SMART business вже пройшли верифікацію та доступні на Azure Marketplace

Кілька місяців тому компанія SMART business отримала розширену спеціалізацію Modernization of Web Applications to Microsoft Azure, що свідчить про експертизу в сфері хмарних рішень та глибоке розуміння стеку технологій Azure. Після цього чотири її послуги пройшли верифікацію від Microsoft та потрапили в міжнародний каталог рішень та послуг Azure Marketplace. Зокрема вони охоплюють такі напрямки, як міграція в середовище для розробки Azure DevOps та модернізація веб-додатків в Microsoft Azure.

Azure DevOps – це SaaS-платформа від Microsoft з інструментами для планування роботи, спільної розробки коду, а також створення та розгортання програм. Компанія SMART business надає рекомендації, як поєднати в єдиному середовищі розробників, проєктних менеджерів та інших фахівців, які залучені до роботи над проєктом.

Спеціалісти SMART business проконсультують як: отримати гнучкі можливості управління завданнями, а також повний візуальний контроль над продуктами та проектами; забезпечити швидке та інтелектуальне створення коду за допомогою Visual Studio та Visual Studio Code; автоматизувати процес постачання рішення в будь-якій службі Azure, наприклад у Kubernetes для Azure, та повністю контролювати процес; реалізувати моніторинг всього рішення, отримувати сповіщення з можливістю реагування, а також отримувати корисні відомості з журналів та даних телеметрії за допомогою Azure Monitor.

Microsoft Azure – це загальнодоступна платформа хмарних обчислень. Там можна отримати цілий ряд хмарних послуг, в тому числі обчислення, аналітику, зберігання та мережу.

SMART business готова надати фахові рекомендації щодо: міграції додатків в хмару; оптимізації наявних рішень у хмарі; масштабування додатків у хмарі та оптимізації вартості ресурсів. В результаті клієнт отримує стратегію, план та архітектурне рішення для модернізації веб-додатків.

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