Чому за гібридною хмарною безпекою майбутнє

28 июня 2024 г., 18:28

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Хмара - це дійсно фантастичний спосіб надання безлічі послуг, але не менш важливо розуміти, коли суто хмарний підхід може бути неоптимальним.

Наприклад підхід Check Point щодо безпечного доступу до Інтернету полягається на захист на пристрої, водночас надаючи функціональність у хмарі для тих, хто цього хоче.

Результатом є рішення для інтернет-безпеки, яке захищає співробітників компанії від онлайн-загроз і підтримує швидкість з'єднання без негативного впливу на продуктивність пристрою.

Фундаментальним компонентом безпечного доступу до Інтернету є захищений веб-шлюз (Secure Web Gateway, SWG).

SWG може бути вбудований у локальний шлюз, але частіше він є частиною хмарного шлюзу.

Хмарний підхід означає, що вам не потрібно турбуватися про так званий ефект тромбона, коли трафік йде від віддаленого користувача до дата-центру компанії на іншому кінці світу, а потім на веб-сайт. Замість цього ви просто звертаєтеся до найближчого хмарного провайдера для перевірки безпеки, перш ніж потрапити в мережу.

Це набагато кращий підхід, але він все одно має певну вбудовану затримку, якої неможливо уникнути, що сповільнює продуктивність з'єднання. За допомогою Harmony SASE вдається скоротити крок до хмари і обробляти потреби у веб-безпеці безпосередньо на пристрої, включаючи веб-фільтрацію та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Результати можуть бути дійсно приголомшливими: вдвічі вища продуктивність порівняно з традиційним хмарним підходом. Ось у чому різниця, коли ви обираєте найкоротший шлях до веб-ресурсів, не жертвуючи безпекою.

Але гібридний підхід має набагато більше переваг, ніж просто підвищення швидкості обміну даними, наприклад, серед них - безпека та конфіденційність. Більшість безпечних інтернет-рішень здійснюють перевірку SSL у хмарі на наявність потенційних загроз. Це означає, що трафік вашої компанії розшифровується в неконтрольованому місці.

У повсякденному житті це може бути нормально, але що станеться, коли ваш хмарний провайдер зазнає збою через помилку в конфігурації, нульовий день у базових технологіях або будь-яку іншу потенційну загрозу?

Раптом цей захищений хмарний сервіс виявиться скарбницею даних, яка просто дозріла для хакерів, щоб завдати ще більшої шкоди.

За допомогою Harmony SASE виконується перевірка SSL на пристрої кінцевого користувача. Це означає, що кожна перевірка SSL локалізована в середовищі під контролем вашої організації. Крім того, якщо у вас є специфічні для регіону вимоги до перевірки SSL, вони автоматично враховуються, оскільки функція працює локально за замовчуванням.

Гібридне SASE також означає, що ви не спотворюєте вбудовану геолокацію вашого браузера, що корисно не тільки для замовлення обіду.

Уявіть, наприклад, що вам потрібно отримати доступ до державної служби в рамках вашої повсякденної роботи. Послуга, про яку йде мова, вимагає IP-адресу з вашої країни, але найближчий до вас шлюз доступу до інтернету не є таким. Тепер вам доводиться відключатися від служби безпеки, щоб отримати доступ до сайту - не найкращий варіант, враховуючи чутливість даних, до яких ви збираєтеся отримати доступ.

Краща геолокація також допомагає оптимізувати роботу, пропонуючи вам додатки правильною мовою або замовляючи канцелярське приладдя з правильного місця.

Це може здатися дрібницею, але додайте до цього кількість щоденних запитів на локалізацію, які потрібно вносити вручну, і ви зрозумієте, що це суттєво впливає на продуктивність.

Коли справа доходить до доступу до Інтернету, ви не хочете жертвувати продуктивністю.

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