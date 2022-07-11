Чоловіка зі Флориди звинувачують у продажу підробленого обладнання Cisco на 100 млн дол.

11 июля 2022 г., 14:05

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Як повідомляє Reuters, у п’ятницю прокуратура США оголосила про арешт чоловіка з Флориди, якого звинувачують в імпорті підробленого мережевого обладнання Cisco на Amazon.com та eBay.



Зазначається, що , якби пристрої були оригінальними, то вони коштували б понад 1 мільярд доларів.



38-річний Онур Аксой (Onur Aksoy) з Майамі нібито працював з постачальниками в Китаї та Гонконгу з 2013 по 2022 рік, його компанії імпортувати десятки тисяч підроблених пристроїв через щонайменше 19 структур у Нью-Джерсі та Флориді, які входили у Pro Network.



Офіс прокурора США в Нью-Джерсі, який оголосив про арешт, заявив, що Аксой перепродував пристрої випадковим клієнтам, причому походження пристроїв було замасковано підробленими етикетками Cisco, пакуванням та документацією.



Згідно з обвинуваченням, ця схема принесла Аксою близько 100 мільйонів доларів доходу та кілька мільйонів доларів незаконного прибутку, який нібито купував підроблені пристрої на 99% нижче рекомендованих роздрібних цін Cisco.



Cisco Systems надіслала Аксою щонайменше сім листів із проханням про припинення діяльності, а той у відповідь змусив свого адвоката надати підроблені рахунки-фактури щонайменше двічі, йдеться в обвинуваченні.



Amazon і eBay, тим часом заблокували численні вітрини після отримання скарг на підробку від клієнтів і Cisco, додається в звинуваченні.



Аксою були пред'явлені звинувачення в 11 кримінальних справах, включаючи шахрайство поштою, телеграфне шахрайство, торгівлю підробленими товарами та змову. Кожне з них передбачає максимальний термін ув'язнення від п'яти до 20 років.

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