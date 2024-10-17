Чистий прибуток TSMC за квартал зріс до рекордних 10,11 млрд дол.

17 октября 2024 г., 16:54

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Агентство Reuters повідомило, що TSMC зробила ставку на збереження високих темпів зростання після того, як у четвер повідомила про зростання квартального прибутку на 54%.

Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем отримав значну вигоду від сплеску інтересу до ШІ в різних галузях промисловості.

Компанія заявила, що дохід за весь 2024 рік зросте майже на 30% в порівнянні з попереднім прогнозом, який був трохи вище середини діапазону 20%.

TSMC заявила, що дохід від процесорів штучного інтелекту в цьому році складе близько десятка відсотків від загального доходу компанії.

Акції TSMC зросли більш ніж на 8%, а ринкова капіталізація компанії може перевищити 1 трлн дол., якщо зростання збережеться.

На своєму щоквартальному звіті про прибутки в четвер TSMC заявила, що очікує капітальні витрати на цей рік на рівні трохи вище 30 мільярдів доларів, порівняно з попереднім прогнозом у 30-32 мільярди доларів.

Капітальні витрати на 2025 рік, ймовірно, будуть вищими, ніж цього року, заявила TSMC, хоча й не назвала цифру.

Компанія заявила, що наступний рік буде «здоровим», і спрогнозувала подібний прогноз на наступні п'ять років.

Тайванський виробник заявив, що очікує дохід у четвертому кварталі складе 26,1-26,9 млрд дол., у порівнянні з 19,62 млрд дол. за аналогічний період 2023 року.

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 325,3 млрд тайванських доларів (10,11 млрд дол.) за квартал, що закінчився 30 вересня. Це є найвищим показником.

TSMC, найдорожча публічна компанія Азії, повідомила, що дохід у третьому кварталі зріс на 36% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 23,5 млрд дол., що краще за попередній прогноз компанії у розмірі 22,4-23,2 млрд дол.

«Наш бізнес у третьому кварталі був підтриманий високим попитом на наші провідні в галузі 3-нм і 5-нм технології, пов'язані зі смартфонами і штучним інтелектом», - заявив Венделл Хуанг, фінансовий директор TSMC, під час телефонного дзвінка з приводу звітності.

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