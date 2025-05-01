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Чистий прибуток Qualcomm зріс на 37% до 2,33 млрд дол.

1 мая 2025 г., 12:25
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​У другому кварталі свого 2025 фінансового року Qualcomm продемонструвала впевнені фінансові результати, перевершивши очікування аналітиків. 
 
Компанія повідомила про виручку в 10,98 млрд дол., що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
 
Чистий прибуток зріс у річному вимірі  на 37% до 2,33 млрд дол., що на 37% вище у річному вимірі. Скоригований прибуток на акцію (EPS) досяг 2,85 дол., перевищивши прогнози ринку.
 
Сегмент чипів для смартфонів показав стабільність, з виручкою на рівні 6,18 млрд дол., що на 1% більше, завдяки впровадженню платформи Snapdragon 8 Gen 3 у нових флагманських Android-пристроях.
 
Найбільше зростання продемонструвала платформа Snapdragon Digital Chassis, яка забезпечила рекордні доходи в автомобільному сегменті — 603 млн дол., що на 35% більше порівняно з торішнім показником. Це вже 14-й квартал поспіль із двозначним зростанням у цьому напрямі. 
 
Не всі напрями бізнесу показали позитивну динаміку. Доходи від Інтернету речей (IoT) знизилися на 11% — до 1,24 млрд дол., що Qualcomm пояснює зменшенням запасів у каналах збуту. 
 
Ліцензійний підрозділ Qualcomm Technology Licensing (QTL) зафіксував виручку в 1,32 млрд дол., що на 2% більше, ніж торік, але нижче очікувань ринку.
 
«Ми зосереджені на факторах, які можемо контролювати — нашій технологічній дорожній карті, провідному портфелі продуктів, міцних відносинах із клієнтами та операційній ефективності», зазначив генеральний директор компанії Крістьяно Амон (Cristiano Amon). Він також підкреслив важливість диверсифікації бізнесу та інвестицій у довгострокову вартість.
 
Попри сильні квартальні показники, акції Qualcomm знизилися на 6% у позаринкових торгах після того, як компанія оприлюднила консервативний прогноз на третій квартал із виручкою в межах 10,3 млрд дол., що трохи нижче очікувань аналітиків. Це спричинено стриманими перспективами для ринку смартфонів та невизначеністю в глобальній торгівлі.
 

Компанія продовжує активно інвестувати в нові напрями, зокрема в автомобільні технології, AI-рішення на рівні пристроїв та Інтернет речей, прагнучи зменшити залежність від мобільного сегмента та адаптуватися до змін у глобальній економіці. 

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