Число кибератак выросло на 50% в 2021 году

14 января 2022 г., 11:35

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Check Point Research опубликовала истатистику по кибератакам в 2021 году - было зафиксировано увеличение числа кибератак на корпоративные сети на 50% в годовом сравнении. Причем пик пришелся на декабрь (925 нападений на организацию в неделю) - вероятнее всего из-за эксплуатации Log4J.

Самый высокий процент кибератак по сравнению с прошлым годом наблюдаляся в Европе. А среди самых атакуемых отраслей в мире первое место занял сектор образования и исследований.

Стоит отметить, что хакеры продолжают внедрять инновационные подходы и решения. Новые методы проникновения и способы уклонения от обнаружения значительно облегчили хакерам реализацию их планов. Больше всего тревожит то, что некоторые ключевые социальные секторы попали в список наиболее атакованных. Государственные организации, компании из сфер образования и здравоохранения вошли в пятерку самых атакуемых отраслей в мире.

И как ожидают аналитики Check Point Research, эти цифры в 2022 году будут только расти. Злоумышленники продолжат внедрять новые инструменты и методы для проведения кибератак, особенно с использованием программ-вымогателей. Можно сказать, что сейчас у нас киберпандемия. И даже самые простые меры, такие как установка исправлений, сегментация сетей и обучение сотрудников могут сделать мир более безопасным.



Базовые рекомендации по безопасности остаются неизменными:

• Заботьтесь о предупреждении угроз, а не об их обнаружении;

• Защищайте все возможные рубежи;

• Устанавливайте обновления сразу, как они будут доступны;

• Сегментируйте свои сети;

• Обучайте сотрудников;

• Внедряйте передовые технологии безопасности.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній