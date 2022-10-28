Чип Alphawave ZeusCORE100 - перший випущений TSMC на базі техпроцесу 3 нм

28 октября 2022 г., 12:25

Компанія Alphawave IP анонсувала випуск чіпа ZeusCORE100, який став першим випущеним на потужностях TSMC із застосуванням технологічного процесу N3E.



Зазначається, що ZeusCORE100 - це найпередовіша багатостандартна серверна карта Alphawave, що підтримує наддовгі канали понад 45 дБ і найбільш запотребувані стандарти, як-от 800G Ethernet, OIF 112G-CEI, PCIe GEN6 і CXL3.0.



Тоні Піаліс, президент і головний виконавчий директор Alphawave, сказав: "Alphawave пишається тим, що однією з перших використовує найпередовішу 3-нм технологію TSMC. Наше партнерство продовжує приносити інноваційні технології високошвидкісного підключення, які будуть використовуватися в найсучасніших центрах обробки даних, і ми раді продемонструвати ці рішення на заході TSMC OIP Forum".

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