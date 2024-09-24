Чи зажадає суд поділу рекламного бізнесу Google?

24 сентября 2024 г., 18:25

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А тим часом триває третій тиждень судового процесу Мін'юсту США проти Google, який слухається у Вірджинії. Темп слухань виправдовує прізвисько суду Rocket Docket (Docket – це досьє, у судовій системі США так називається весь обсяг судових документів щодо процесу) – тривалих перерв не робиться, суддя скоротила список свідків, яких збирався викликати уряд, і, мабуть, зробить те ж саме зі списком Google. Очікується, що вже в середу Google закінчить подання доказів.

Суть претензій Мін'юсту (і прокурорів штатів, які підтримують обвинувачення) нам добре відома – Google звинувачують у тому, що він, використовуючи своє панівне становище на ринку реклами, примушує майданчики й рекламодавців використовувати свої рекламні інструменти – AdX і DoubleClick for Publishers. Уряд посилається на внутрішні документи Google, де один із топменеджерів ставить запитання: «Чи не схоже це на те, як якби Goldman Sachs або Citibank володіли Нью-Йоркською фондовою біржею?». У суді вже давали свідчення представники майданчиків, включно з великими видавничими домами, і конкурентів, як, наприклад, OpenX, які розповідали, що через величезні розміри й можливості Google з ним неможливо не співпрацювати.

Оглядачі зазначають, що захист Google перебуває на висоті та повністю заслуговує на ті гонорари, які Google має платити, хоча це не означає виграшу справи. Адвокати прагнуть показати, що Google увесь час діяв у конкурентному середовищі та навіть пред'являють суду офіційні документи конкурентів – наприклад, заяву до SEC від Criteo, в якій зазначено, що компанія діє в конкурентному середовищі. Дійсно, якщо конкуренти офіційно заявляють про наявність конкуренції, як вона могла бути відсутньою з погляду Google?

Взагалі, як і в будь-якому розгляді на тему антиконкурентної поведінки та антимонопольного законодавства США, одним із ключових питань є визначення ринку, про який ідеться. Уряд намагається звузити це визначення, щоб показати такий собі «ринок медійної реклами відкритого інтернету». Представники ж Google показують, що такого ринку не існує, а є взагалі інтернет-реклама, де присутні також «закриті сади» Facebook і Amazon, з якими також доводиться конкурувати. При цьому більшість заходів, вжитих компанією, Google пояснює боротьбою з шахрайством і спамом.

Щоправда, у Google є свої складнощі. Суддя не раз висловлювала своє невдоволення тим, що в компанії заведено знищувати історію листування – напевно це знайде своє відображення в підсумковому рішенні. Спроба представити в суді докладний опис рекламної екосистеми стала катастрофою – під диктування співробітника Google, який дає свідчення, його помічники малювали взаємозв'язки між учасниками системи, частина ліній вела не туди, частина була кривою, лінії закреслювали текст – загалом, повністю виправдовуючи закон Мерфі з усіма його наслідками.

Сам процес проходить досить незвично – суд був твердий у забезпеченні закритості процесу, там присутні журналісти, але заборонені будь-які електронні пристрої, включно зі смартфонами. Коли в перший день комусь у залі стало погано, журналістам довелося бігти по всій будівлі, щоб викликати швидку допомогу.

Чим закінчиться процес – сказати складно, але суддя вже цікавилася можливістю поділу рекламного бізнесу Google на кілька компаній. Це вже перестало бути фантазією експертів.

Чи зажадає суд поділу рекламного бізнесу Google?

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора