Чи потрібен Cache Vault для контролерів Broadcom з масивами SSD?

18 сентября 2024 г., 20:28

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Поточним стандартом апаратних контролерів RAID є Broadcom MegaRAID 9560-16i та його клони в серверах Dell, HPE, Lenovo та ін. Одна з характеристик цих контролерів – розмір буфера пам’яті Cache Memory 8GB та супутня опція захисту її вмісту при знеструмленні, CacheVault CVPM05.

Як це буває при проведенні серверних тендерів, детальні описи компонентів перетікають у технічні завдання і набувають силу закону.

Майже ніхто не згадує, що з появою SSD змінилися уявлення про RAID взагалі і апаратні контролери RAID зокрема. Мало хто пам’ятає як десять років тому LSI продавав до своїх контролерів MegaRAID ключі FastPath для «прискорення масивів SSD». Суть роботи цього програмного забезпечення полягала в тому, щоб відключити типову логіку роботи контролерів з повільними HDD - оптимізацію читання/запису з урахуванням траєкторій руху головок над магнітною поверхнею, кешування у власній пам’яті контролера WriteBack – для чого власне і потірібен захист кеш-пам’яті батарейками та суперконденсаторами. Тобто, купив дорогий контролер з розвинутим мозоком, пропонувалось купити до нього «кувалду» - цей мозок вирубити.

Увсіх SSD є свій контролер, своя пам’ять, захищена конденсаторами, а контролери SSD краще за зовнішні пристрої оптимізують операції з даними на носіях. Масивам SSD не потрібна ані кеш-пам’ять апаратного RAID-контролеру, ані захист цього кешу Cache Vault. Згодом програмне забезпечення FastPath стало безкоштовною складовою поставок контролерів Broadcom MegaRAID, а опція наскрізного запису Write Through – базовою настройкою при роботі з SSD. Те саме відноситься до NVMe, що підтримаються контролерами TriMode RAID.

Відповідь на початкове питання звучить так: для масивів SSD (включно з NVMe) Cache Vault не потрібен. І 8GB пам’яті контролера теж не потрібні, до неї просто немає звернень у роботі.

Кому тоді це треба?

Забудовникам масивів на механічних дисках. Тільки їм і більше нікому. Та й тим вистачило би більш дешевих Broadcom 9361-8i з кешем 1-2GB, але такі А-бренди вже не продають. Бо «немодні».

Які ваші докази?

Документація Broadcom. Розгорнуті статті незалежних тестувальників.

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