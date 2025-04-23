Чи доведеться Google продати Chrome?

23 апреля 2025 г., 17:25

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Стартувала вирішальна стадія антимонопольного розгляду Google з Міністерством юстиції США. Нагадаю, що корпорацію вже визнано винною у зловживанні монопольним становищем на ринку пошуку і тепер уряд вимагає від Google продати браузер Chrome, ліцензувати пошукові дані конкурентам і припинити платити за ексклюзивне розміщення на пристроях.

Якщо суддя Аміт Мехта погодиться з пропозиціями уряду, це стане першим випадком примусового поділу компанії після AT&T у 1982 році.

Google наполягає, що пропозиції Мін'юсту завдадуть шкоди споживачам, зламавши продукти, якими люди користуються щодня, і підірвуть технологічне лідерство США. Компанія пропонує альтернативний варіант, за якого вона зможе ділити доходи з конкурентами після надання користувачам можливості вибору бажаного браузера.

На слуханнях виступлять CEO Google Сундар Пічаї та топменеджер Apple Едді Кью, а також представники Microsoft, OpenAI, Verizon і Mozilla. Примітно, що не всі свідки підтримують позицію уряду – Apple, наприклад, втратить мільярди доходів, якщо пропозиції Мін'юсту буде ухвалено.

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Суддя Аміт Мехта піддав сумніву пропозицію уряду продати браузер Chrome, але при цьому підтримав ідею зобов'язати Google ділитися пошуковими даними з конкурентами. Він поцікавився, чи відповідає пропозиція про продаж Chrome підвищеним вимогам «причинно-наслідкового зв'язку» для «структурного» рішення, на відміну від менш суворих вимог для «поведінкових» заходів. Представник Мін'юсту Девід Далквіст відповів, що рішення судді на першому етапі процесу вже встановило такий зв'язок.

Під час вступної заяви Google суддя Мехта зазначив, що раніше він постановив, що дані, які збирає Google за пошуковими запитами, є «плодами» ексклюзивних угод Google, і компанія має погодитися з тим, що рішення суду має стосуватися цих плодів.

Адвокат Google Джон Шмідтлейн стверджував, що немає доказів того, які дані конкуренти отримали б, якби не ексклюзивні угоди, і що позивачам необхідно довести це, перш ніж вимагати розкриття даних.

Ось, до речі, цікавий аргумент – якщо ви користуєтеся пошуком у партнера Google, партнер уже отримує всі вихідні дані такого пошуку. Чи повинен він отримувати результати агрегації, яку робить Google? Чи повинен такі дані отримувати конкурент, який жодного стосунку до угод не має – ще більше питання. І потім, якщо DuckDuckGo має право отримувати дані Google, чи є аналогічне право в Google – отримувати дані DDG?

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Під час процесу почали випливати цікаві речі. Виявляється, Google платить Samsung «величезну суму грошей» щомісяця за передвстановлення додатка Gemini на пристроях корейської компанії. Про це у федеральному суді Вашингтона повідомив Пітер Фіцджеральд, віцепрезидент Google з партнерств із платформами та пристроями.

Контракт, розпочатий у січні цього року і розрахований щонайменше на два роки, передбачає фіксовані щомісячні платежі за кожен пристрій із попередньо встановленим Gemini, а також відсоток від доходів Google від реклами в застосунку.

Головний підступ полягає в тому, що саме така практика вже визнана саме цим судом монопольною. Юристи Google стверджують, що це, навпаки, є дотриманням рішення суду. Оскільки нові договори не мають ексклюзивного характеру. Але така позиція виглядає дивно. Зрозуміло, що суми контрактів уже роблять їх досить винятковими. Та і як це скорочує монопольне становище Google? Нагадаю ще, що AI-напрямок також зачеплений у цьому процесі, оскільки Мін'юст вважає, що Google використовував монопольне становище в пошуку для розвитку своїх AI-продуктів, і щодо них суду також запропоновано вжити заходів.

Чи доведеться Google продати Chrome?

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