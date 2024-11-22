Четверо одержувачів програми Google.org “AI Opportunity Fund: Europe” - з України

22 ноября 2024 г., 16:35

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Останні досягнення у сфері AI, особливо Генеративного AI, мають потенціал збільшити економіку ЄС на 1,2 трлн євро та заощадити середньостатистичному працівнику понад 70 годин на рік. Але для реалізації потенціалу AI життєво важливо ділитися ресурсами, які допоможуть людям з різних галузей зрозуміти, як використовувати цю технологію — особливо для людей із соціально вразливих спільнот.



У лютому цього року Google.org оголосив про створення програми “AI Opportunity Fund: Europe” с загальним бюджетом 15 млн євро, надавши підтримку неприбутковій організації Centre for Public Impact (CPI). Потім CPI запросив неприбуткові та громадські організації, які зосереджуються на підтримці вразливих спільнот, подати заявки на фінансування, а також отримати доступ до розширених та індивідуальних базових навчальних курсів з AI, розроблених Google та зовнішніми партнерами.



Було отримано понад 400 заявок із 29 країн, які надали цікаві уявлення не лише про те, де навички AI найбільш потрібні, але й про те, як неприбуткові організації по всьому регіону можуть найкраще забезпечити навчання навичок AI. І сьогодні представлено 80 організацій у 24 країнах, які разом забезпечать навчання AI для понад 20 000 людей — жінок, людей з інвалідністю, трудових мігрантів та переміщених осіб — з метою поширення базових знань про AI, що призведе до позитивних професійних результатів у довгостроковій перспективі.



Наразі серед отримувачів “AI Opportunity Fund: Europe” — 4 організації з України:



Об'єднання матерів і дружин Захисників України



Організація планує навчити 500 українських ветеранів війни та членів їхніх сімей базовим навичкам AI та цифровим компетенціям для підтримки їхнього переходу до цивільного працевлаштування. Цей проєкт надає учасникам можливість досліджувати нові кар'єрні шляхи, особливо у творчих сферах, таких як створення контенту за допомогою AI та цифровий маркетинг, враховуючи особливі потреби щодо мобільності та доступності для ветеранів та їхніх сімей.



Junior Achievement Україна



Заплановане навчання 1000 молодих майбутніх підприємців у 10 регіонах України. Проєкт забезпечить необхідними навичками у сфері AI учасників із різних секторів, зокрема сільського господарства, телекомунікацій тощо. Мета проєкту — підтримати групи з обмеженим доступом до ресурсів для успішної реалізації на ринку праці України, що розвивається.



Правозахисна громадська організація “Точка опори”/Fulcrum”



В планах організації — навчання 72 ЛГБТКІ+ осіб, включно із внутрішньо переміщеними особами, ветеранами та людьми з інвалідністю. Цей проєкт долає бар'єри працевлаштування, забезпечуючи учасників технічною компетентністю та впевненістю для орієнтації на конкурентному ринку праці, підтримуючи їхній вхід до технологічного сектору України, що розширюється.



ГО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ"



ГО навчить 200 ЛГБТКІ+ осіб по всій Україні базовим навичкам AI для відкриття нових кар'єрних можливостей в ІТ, освіті та фінансах. Розв'язувати такі проблеми, як втрата роботи, упереджене ставлення та обмежений доступ до освіти, цей проєкт готує учнів до успіху на сучасному ринку праці, що керується AI.



Усі ці некомерційні організації об’єднані спільною місією – розширити можливості вразливих спільнот, усунути розрив у навичках AI та забезпечити справедливий доступ до можливостей завтрашнього дня.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора