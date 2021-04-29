Черный лебедь, не то ворон

29 апреля 2021 г., 14:16

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С подачи Нассима Талеба «черным лебедем» называют редкие труднопрогнозируемые события, имеющие значительные глобальные последствия.

То, как лихорадит рынок компьютерных компонентов последние полгода, только на первый взгляд кажется подобным несчастьем. Из всего случившегося на «лебедя» тянет разве что контейнеровоз, в марте закупоривший Суэцкий пролив. Все остальное: ажиотажный спрос на GPU, дефицит автомобильной электроники, нехватка контейнеров для доставки всего китайского к рынкам потребления – было предсказуемо.

Рост цен на HDD вдвое застал врасплох только тех, кто смотрит на ИТ-рынок через амбразуру тендерных площадок и неспешных закупок. Сигналы были и раньше. Так, уже много лет потихоньку рос проект по созданию децентрализованной платформы хранения данных со встроенной критовалютой Filecoin (FIL). Под красивым флагом «давайте надежно сохраним важную для человечества информацию» одни пользователи зарабатывали FIL за использование другими пользователями емкости их жестких дисков. На конец февраля совокупная емкость платформы достигла 2.5 млрд Гбайт – столько бы заняли 11 250 копий Википедии. Бурному росту криптовалюты мешал только высокий порог входа – около $30K за оборудование.

В середине апреля произошел всплеск интереса к новой криптовалюте Chia Coin. Эту цифровую монету добывают так же – продавая свободное место на жестком диске. Не надо покупать сложные компьютеры, дорогие видеокарты, можно начать с диска объемом 1 ТБ. Первым делом волна спроса на SSD и HDD накрыла китайские и японский рынки. Цены на диски выросли вдвое. В глобальном мире все решения принимаются быстро - и вот уже производители дисков не то чтобы выкатили новые ценники, просто отменили все бонусы и поощрительные программы, которыми оперировали дистрибуторы и реселлеры. Теперь во всей рознице диски пропали. А те, что предлагаются под заказ, стоят вдвое дороже мартовских.

Не так важно, чей интерес (чья вина) в росте цен больше: популяризаторов криптовалют, производителей ключевых компонентов или брокеров, играющих на ажиотажном спросе. Нам, работающим на ИТ-рынке с устройствами по их прямому назначению, приходится мириться с этой новой действительностью. А она такова, что в послековидном мире избыточная ликвидность (лишние деньги) в контакте со слабыми экономиками порождает нелогичные и неприятные последствия. К этому надо быть готовым – как ни называй их. «Черный ворон, что ж ты вьёшься над моею головой?»

Прикладная орнитология учит одному: не строить дальние планы, быть решительным в повседневной практике. Не сделал сейчас – не сделал никогда. Будет точно дороже, если вообще будет.

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