Чего ожидать гибридным облакам в 2021 году?

27 января 2021 г., 14:05

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Год назад мало кто из компаний мог предвидеть те радикальные изменения, которые преподнесет 2020 год. К концу марта пандемия COVID-19 нарушила операции по всему миру, вынудив предприятия быстро адаптировать свою технологическую инфраструктуру для удаленного размещения всей или большей части своих сотрудников и справиться с беспрецедентным уровнем долгосрочной неопределенности.

Для многих предприятий обновление ИТ-инфраструктуры стало ключом к выживанию.

Как отмечает вице-президент IBM Research Мукеш Харе (Mukesh Khare), это означало ускорение планов по переносу дополнительных рабочих нагрузок в облако за счет внедрения гибридной облачной среды. По мере того, как компании проводят свои цифровые преобразования, они осознают ценность гибридных облачных сред и то, как получить максимальную отдачу от каждого облачного решения.

Год 2020 ознаменовал появление новых потребностей в технологиях, и пандемия побудила компании рассмотреть ряд проблем, связанных с растущим использованием гибридного облака. Они включали более широкое внедрение и экспериментирование с новыми технологиями безопасности, автоматизацию ИИ, ускоряющую и упрощающую переход к гибридному облаку, интеграция множества облаков и локальных систем в единую гибридную платформу и возможность использовать гибридное облако для переноса большего количества рабочих нагрузок на интеллектуальные периферийные устройства.

Ожидалось, что компании будут решать эти проблемы, применяя новые ресурсы и стратегии для достижения бизнес-результатов в мире, который по-прежнему будет требовать новых достижений в облачных исследованиях и ИИ. По мнению Мукеша Харе, в 2021 г. такие технологии безопасности, как конфиденциальные вычисления, квантово-безопасное и полностью гомоморфное шифрование, заставят даже самые регулируемые отрасли перейти на гибридное облако.

Уже очевидно, что в наступившем году компании продолжат децентрализацию ИТ-операций в гибридных облачных средах, и среди них будут компании даже из самых жестко регулируемых отраслей. Для защиты рабочих нагрузок в локальной среде и в общедоступном облаке, будут широко использоваться аппаратные системы, обеспечивающие эти возможности безопасности.

Поставщики по всему миру продолжат инвестировать в инновации в области безопасности, поскольку компании стремятся использовать технологии, в том числе конфиденциальные вычисления, в своих гибридных облачных средах как способ защиты данных во время обработки и при хранении.

Кроме того, технологические компании, включая IBM, создают квантовые компьютеры, готовые решить некоторые из наших самых сложных проблем, которые не могут решить самые мощные суперкомпьютеры в мире. Это также создает потенциальные риски, такие как возможность быстрого взлома алгоритмов шифрования и доступа к конфиденциальным данным. Мукеш Харе ожидает, что компании начнут внедрять квантово-безопасную криптографию и подготовятся к тому, когда крупномасштабные квантовые компьютеры станут частью нашего повседневного лексикона - не только для защиты данных, доступных сегодня, но и для защиты от будущих угроз.

Технологии ИИ, такие как методы на основе графов, обработка естественного языка (NLP) и объяснимый искусственный интеллект, уже применяются к человеческому языку. Теперь применение того же ИИ к машинному коду значительно ускорит перенос приложений в облако и последующее управление.

ИИ также улучшит опыт разработчиков облачных вычислений и инженеров по надежности, от автоматизации модернизации и развертывания приложений в новых средах до помощи в повседневном управлении приложениями. Фактически, роль инженеров по надежности сайтов будет расти, поскольку предприятия ускоряют использование методов и стратегий на основе ИИ, таких как ChatOps, для управления своими приложениями и средами.

В наступившем году инструменты с открытым исходным кодом помогут интегрировать многие облака и локальные системы в единую бесшовную гибридную платформу, сократив кривую обучения как для программистов, так и для непрограммистов. Компании примут модель развертывания приложений, которую будет проще программировать и использовать тем, у кого нет большого опыта в области гибридных облаков. Такие программы, как IBM Cloud Satellite, использующие Red Hat OpenShift, позволяют пользователям создавать, развертывать и управлять облачными сервисами в любой среде с единой информационной панели.

По заявлению Мукеш Харе, в 2021 г. мы увидим крупные прорывы в аппаратном обеспечении ИИ, используемом для создания и развертывания моделей ИИ. Эффективность систем обучения ИИ повысится почти на порядок по сравнению с лучшими коммерчески доступными системами сегодня. В сочетании с достижениями 5G устойчивые ИИ-вычисления на периферии могут стереть границу между облаком и периферией, предлагая ключевое технологическое обновление для гибридных облачных инфраструктур и безопасности моделей ИИ за счет хранения большего количества данных на периферии. Ожидается, что сотовая архитектура 5G станет катализатором широкого распространения граничных вычислений.

Как можно видеть, 2021 год будет сосредоточен как на повышении мощности, так и на повышении эффективности ИИ, чтобы он мог помочь предприятиям решить ряд задач по безопасному развертыванию, упрощению и управлению гибридными облачными средами для большего числа пользователей.

"Хотя в это разрушительное время не хватает хрустальных шаров, очевидно, что гибридные облачные технологии будут продолжать устранять препятствия для предприятий и быть перспективной стратегией", подытожил Мукеш Харе.

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