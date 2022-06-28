CheckEye – хмарна діагностика зору з допомогою AI

28 июня 2022 г., 14:20

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Сучасні технології з використанням штучного інтелекту дозволяють оперативно виявляти потенційно небезпечні хвороби.

Телемедицина – один із найбільш динамічних сучасних напрямків, де інформаційні технології безпосередньо впливають на покращення якості життя людей. Й мені було дуже приємно дізнатися про суто українській проект CheckEye, якій відноситься до категорії телемедицини, оскільки дозволяє на ранніх стадіях виявляти діабетичну ретинопатію. Це захворювання пов'язане з діабетом, який досить поширений у всьому світі. Так тільки в нашій країні налічується близько 2,3 млн людей із таким діагнозом. А в умовах підвищеного стресу, пов'язаного з воєнними діями, кількість пацієнтів тільки збільшується, оскільки це одна з причин появи захворювання. Особливість діабетичної ретинопатії полягає в тому, що якщо її не виявити на ранніх стадіях, вона може призвести до часткової або навіть повної втрати зору. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, після 15 років захворювання на діабет повністю втрачають зір близько 2% пацієнтів, а у 10% спостерігається суттєве його погіршення.

Для своєчасного діагностування такого грізного захворювання, проект CheckEye використовує хмарне середовище, де виконується дослідження знімків очного дна. Достатньо завантажити в середу CheckEye фотографію, зроблену за допомогою будь-якого обладнання, що дозволяє отримати файл у форматі jpg, і незабаром буде сформований діагноз. Цей процес виконується в автоматичному режимі на основі алгоритму, створеного за допомогою машинного навчання. На нинішньому етапі точність виявлення хвороби становить 84% і весь процес займає лічені секунди.

Перспективність проекту полягає в тому, що він дозволяє забезпечити широке охоплення під час залучення медичного персоналу з базовою підготовкою. При цьому пацієнт може використовувати мобільний додаток CheckEye для самостійного одержання діагнозу та планування чергового обстеження. А виконати його можна без необхідності залучення висококваліфікованого лікаря. За попередніми оцінками, за фіксовану плату близько 300 грн. пацієнт отримує річне обслуговування з необмеженим числом знімків очного дна.

На поточній стадії проект CheckEye вже готовий для проведення повномасштабного тестування, яке заплановано у Чернівецькій області на період з кінця липня до вересня. Воно буде проводитись у партнерстві з Українською діабетичною федерацією.

Хочеться побажати успіху українськім розробникам, які попри воєнний стан активно працюють над суспільно корисною хмарною платформою.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист