Check Point визнано лідером у сфері платформ Zero Trust  

Check Point Software Technologies, піонер і світовий лідер у галузі рішень з кібербезпеки, оголосила, що була визнана лідером у звіті The Forrester Wave: Zero Trust Platforms, Q3 2025.



Незалежний аналітичний звіт оцінював 10 найбільш значущих постачальників платформ Zero Trust і відзначив Check Point за надання єдиної, орієнтованої на запобігання загроз, платформи, що охоплює мережевий, хмарний та кінцевий контроль у гібридних середовищах.



Check Point отримала найвищий можливий бал (5 з 5) за чотирма критично важливими критеріями в категорії поточних пропозицій: централізоване управління та зручність використання, примусове забезпечення доступу з найменшими привілеями, сегментація та контроль, а також розгортання. Компанія також отримала найвищі бали (5/5) за критеріями дорожньої карти та супутніх послуг і пропозицій в категорії стратегії, що, на думку Check Point, підтверджує її потужне бачення та клієнтоорієнтований підхід.



«Це визнання від Forrester підтверджує для нас лідерство Check Point у наданні послідовної Zero Trust безпеки, яка є комплексною, інтуїтивно зрозумілою та створеною для гіперзв’язаного світу, керованого AI. Наша платформа Infinity з підтримкою AI спеціально розроблена, щоб допомогти організаціям захистити користувачів, активи та дані — незалежно від їхнього розташування — завдяки централізованому управлінню, інтелектуальному забезпеченню політики та гнучкому розгортанню в хмарних, локальних та гібридних середовищах», заявила Наталі Кремер (Nataly Kremer), головна директорка з продуктів у Check Point Software.



У звіті Forrester відзначили сильні сторони Check Point за такими основними критеріями, як централізоване управління, примусове забезпечення доступу з найменшими привілеями, сегментація та контроль, а також розгортання. Крім того, аналітики відзначили високі бали за дорожню карту компанії та супутні послуги. У звіті також зазначається, що організації, які шукають централізовану, просту в управлінні та цілісну платформу мережевої безпеки, повинні включити Check Point до свого короткого списку. Для Check Point ця позиція лідера підкреслює відданість компанії стратегії, орієнтованій на запобігання, що допомагає підприємствам проактивно захищати свою інфраструктуру від сучасних загроз, прискорюючи впровадження Zero Trust.

