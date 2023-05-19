Check Point призначила нового президента з продажу в регіоні EMEA

19 мая 2023 г., 14:35

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про призначення Шеріфа Седдіка (Sherif Seddik) на посаду президента з продажу в регіоні EMEA.





Зовсім недавно, до приходу в Check Point, Седдік працював в Citrix, де обіймав посаду старшого віце-президента з комерційної стратегії та виходу на ринок, а до цього - старшого віце-президента в регіоні EMEA. Маючи більш ніж 30-річний досвід міжнародних продажів, маркетингу та управління в ІТ-індустрії, він обіймав керівні посади в Microsoft, NCR та інших глобальних компаніях. Седдік родом з Єгипту, отримав ступінь бакалавра в галузі комунікацій та електротехніки в Університеті Айн Шамс в Каїрі, а зараз працює в Цюріху (Швейцарія).

«Я радий приєднатися до команди Check Point і очолити регіон EMEA, щоб сприяти зростанню бізнесу і гарантувати нашим клієнтам безпеку і стійкість перед обличчям сучасних кіберзагроз, - наголосив Шериф Седдік, президент з продажу в регіоні EMEA в Check Point Software. - Завдяки інноваційним рішенням Check Point у сфері кібербезпеки та концепції 3Cs, що забезпечує комплексну, спільну та консолідовану безпеку, я впевнений, що ми продовжимо надавати нашим клієнтам та партнерам безпрецедентну цінність».

Торстен Фрайтаг (Thorsten Freitag), нинішній президент з продажу в регіоні EMEA, вирішив піти у відставку в кінці другого кварталу, продовжуючи співпрацювати з Check Point на проектній основі. Фрайтаг відіграв ключову роль у розширенні та зростанні бізнесу Check Point в регіоні EMEA під час свого перебування на цій посаді.

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