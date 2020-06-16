Check Point представила платформу для защиты мультиоблачных сред и рабочих нагрузок

16 июня 2020 г., 14:05

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Компания Check Point Software Technologies представила полностью автоматизированную облачную платформу – Cloudguard Cloud Native Security. Данная платформа обеспечивает безопасность развертываний в облаке и защиту рабочих нагрузок, а также позволяет заказчикам управлять системой безопасности с помощью единой панели. Cloudguard упрощает облачную безопасность и позволяет предотвратить ведущие кибератаки шестого поколения.

Согласно исследованию SANS 2020 Cybersecurity Spending Survey, быстрая миграция в облако является основным источником сбоев в архитектуре корпоративной безопасности. Больше половины респондентов отмечают в качестве основной причины нарушения безопасности использование публичных облаков. Из-за пандемии и массового перехода на удаленную работу проблема лишь усложнилась. Текущие средства управления безопасностью компаний не справляются со скоростью, масштабом и сложностью развертываний в облаке, что делает компании уязвимыми для атак.

«По данным IDC, более 80% организаций имеют несколько поставщиков облачных услуг, что делает обеспечение безопасности мультиоблачных системах сложной задачей. Поэтому основная цель – это установление единой политики управления для всех поставщиков, – отметил Фрэнк Диксон (Frank Dickson), вице-президент по безопасности и доверию в IDC. – Платформа безопасности Check Point направлена на объединение политик безопасности между частными и публичными облаками».

Check Point Cloudguard решает вопрос защиты мультиоблачных систем, предоставляя наиболее полную и простую в управлении платформу облачной безопасности. Решение обеспечивает беспрепятственное развертывание и управление средствами защиты в любой облачной среды и рабочих нагрузок, а также позволяет автоматизировать процессы безопасности для удовлетворения требований DevOps.

«Проблема безопасности часто становится преградой для развертывания корпоративных облачных систем, поскольку традиционные средства защиты недостаточно гибки, чтобы справиться со скоростью и масштабом облака, – отметил Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами Check Point. – Cloudguard – это ведущее решение, которое обеспечивает безопасность облачных систем заказчиков, а автоматизированное управление, комплексный мониторинг и политики безопасности делают его удобным в использовании».

Особенности Cloudguard Cloud Native Security: интегрированная система безопасности и предотвращения угроз. Платформа защищает облако и рабочие нагрузки от APT и атак нулевого дня благодаря унифицированной безопасности, включающей брандмауэр, IPS, управление приложениями, IPSec VPN, антивирус и анти-бот, работающий на основе ведущей в отрасли системы обнаружения угроз в реальном времени; управление безопасностью облачной среды. Cloudguard обеспечивает представление данных о сразу нескольких облачных средах компании в едином месте, обеспечивая непрерывный анализ и контроль их безопасности от CI/CD до производственных сред; автоматизация защиты для любой рабочей нагрузки в любом облаке. Cloudguard обеспечивает безопасность независимо от облачной среды развертывания, позволяя организациям защищать любую рабочую нагрузку в любом месте с помощью автоматической подготовки, масштабирования и обновления политик безопасности. Технология обеспечивает комплексное управление безопасностью из единой точки, а также защиту бессерверных и контейнерных приложений в мультиоблачных средах.

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