Check Point на страже

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Компания Check Point Software Technologies провела онлайн-брифинг, который был посвящен влиянию пандемии коронавируса COVID-19 на рынок средств информационной безопасности, также были рассмотрены актуальные тенденции в области кибер-угроз.

Открывая видеоконференцию Александр Савушкин, региональный директор по развитию бизнеса Check Point Software Technologies в Украине, Грузии и странах СНГ, сообщил, что 2019 финансовый год международная компания завершила с выручкой в 1,995 млрд. долл. – на 4% больше, чем в 2018 г. В свою очередь общий доход за первый квартал нынешнего финансового года, который для Check Point завершился 31 марта, составил 486 млн долл., т.е. на 3% выше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Таким образом, несмотря на пандемию COVID-19, компании по-прежнему удается поддерживать высокий уровень деловой активности и продолжать добиваться хороших результатов.

Александр Савушкин: "Киберпреступники стараются использовать в своих целях и хайп вокруг темы коронавируса, и массовый переход на дистанционную работу"

По словам Александра Савушкина, значительная часть сотрудников Check Point уже достаточно давно работает удаленно. Поэтому нельзя сказать, что связанные с пандемией меры социального дистанцирования резко изменили внутренние бизнес-процессы. Более того, многие сотрудники отмечают возросшую эффективность онлайн-встреч. Видеоконференции стали более продуктивными благодаря наработанным навыкам и организационным мерам. Однако, безусловно, непосредственного общения всем не хватает.

Это накладывает определенный отпечаток и на работу с клиентами. К примеру, до пандемии пилотные проекты и тестирование оборудования часто проводились непосредственно на площадке заказчика. Это было важно, чтобы в условиях реальной инфраструктуры клиента в максимально короткие сроки выявить все возможные особенности и подготовить внедрение. Сейчас же инженерам приходится все делать виртуально и дистанционно.

Переходя к тенденциям в области кибер-безопасности, Александр отметил, что по результатам первого квартала в регионе СНГ зафиксирован рост спроса на шлюзы сетевой безопасности для поддержки высоких мощностей, а также на решения удаленного доступа VPN. Все больше предприятий нуждаются не просто в единичных защищенных каналах для ограниченного числа мобильных сотрудников, а в масштабной инфраструктуре безопасного удаленного доступа для всей организации. В таком случае речь идет о массовом использовании домашних ПК и личных смартфонов сотрудников, а значит, требуется защита конечных точек.

Причем в текущих условиях это имеет свои особенности. Поскольку киберпреступники стараются использовать в своих целях и хайп вокруг темы коронавируса, и массовый переход на дистанционную работу.

Согласно исследовнию Check Point, больше всего беспокойства вызывало обеспечение безопасного удаленного доступа и VPN - так ответили 62% респондентов. 47% опрошенных сообщили, что были обеспокоены вопросом предотвращения атак с использованием методов социальной инженерии, а 52% назвали одним из основных вызовов защиту конечных точек и домашних Wi-Fi сетей сотрудников.

В ходе исследования компании Dimensional Research, охватившему более 400 специалистов по ИТ и ИБ, 95% респондентов заявили, что сталкиваются с дополнительными проблемами информационной безопасности из-за изменений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Злоумышленники активно используют тему пандемии. Нельзя сказать, что хакеры получили в свое распоряжение что-то принципиально новое. Однако коронавирус стал хорошей отправной точкой для проведения атак, особенно на начальном этапе. Люди были напуганы, искали наиболее актуальную информацию о заболеваемости, симптомах, способах лечения и профилактике, где купить маски и лекарства. И нередко в своих поисках натыкались на сайты мошенников, создавших множество фейковых сайтов и приложений для сбора платежных и учетных данных.

«Воспользовались киберпреступники и массовым переходом на удаленную работу, – отметил Александр Савушкин. – Например, представим ситуацию: сотрудник осваивает работу дистанционно, и вдруг у него возникают проблемы с доступом к корпоративной сети. И тут ему на почту приходит письмо якобы от системного администратора, где ему сообщают, что для доступа ему нужно, перейдя по ссылке, ввести свои учетные данные. Работник их вводит – и они попадают в руки злоумышленников. Или другая ситуация: сотруднику для работы нужен платный сервис (или платные функции какого-то сервиса), и он ищет, где можно их скачать. И он находит – только вместе с желаемой программой получает дополнительную вредоносную нагрузку».

Поэтому одним из наиболее актуальных трендов последнего времени на рынке кибербезопасности является комплексная защита всей ИТ-инфраструктуры, объединяющая всевозможные технологий для безопасности сетей, рабочих станций, облачных решений, IoT, мобильных устройств. Традиционное понятие периметра организации более не релевантно. Сейчас нужно защищать все, что, так или иначе, имеет доступ к корпоративной сети. Подобные архитектуры безопасности – это основа всех наиболее эффективных разработок последних лет в области информационной безопасности.

В то же время самым уязвимым местом по-прежнему остается человек. Именно на него направлена социальная инженерия. И важно всегда помнить об этом. Поскольку ошибка одного сотрудника может нанести значительный ущерб всей компании. Хорошая комплексная защита важна. Но не у всех компаний сейчас есть на это ресурсы: перевод на удаленную работу требует времени. Поэтому, как минимум, нужно напоминать сотрудникам базовые правила кибергигиены, рассказывать о последних уловках киберпреступников, обеспечив штат технической поддержкой, чтобы любые вопросы сотрудникам помогал решать компетентный эксперт.

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