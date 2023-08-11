Check Point купує Perimeter 81 - щоб забезпечити найшвидше SASE в галузі

11 августа 2023 г., 13:25

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Check Point Software Technologies заявила про підписання остаточної угоди про придбання Perimeter 81, компанії-новатора в галузі Security Service Edge (SSE).



Як повідомляється, завдяки цьому придбанню Check Point допоможе організаціям прискорити впровадження безпечного доступу до віддалених користувачів, сайтів, хмарних сховищ, центрів обробки даних та Інтернету, прагнучи надати найбезпечніше та найшвидше SSE-рішення на ринку.



Згідно з умовами угоди, Check Point придбає Perimeter 81 приблизно за 490 мільйонів доларів на безготівковій та безборговій основі.



Гібридна робота зараз є стандартом для організацій по всьому світу, а цифрова трансформація постійно переміщує центри обробки даних в хмару. Цей значний зсув вимагає передового підходу до мережевої безпеки, який може легко адаптуватися і відповідати потребам сучасного розподіленого підприємства. Gartner прогнозує, що до 2026 року ринок послуг безпечного доступу (SASE) досягне 20 млрд дол., що підкреслює необхідність прийняття компаніями консолідованої архітектури безпеки.



Компанія Perimeter 81 заснована у 2018 році генеральним директором Амітом Барекетом (Amit Bareket) та директором з розвитку Сагі Гідалі (Sagi Gidali), вона базується в Тель-Авіві з офісами в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Серед її клієнтів понад 2000 компаній - від малого та середнього бізнесу до гігантів зі списку Fortune 500 у різних галузях.



Компанія, визнана лідером хвилі нульової довіри Forrester, пропонує інноваційний підхід до SSE, який поєднує захист у хмарі та на пристрої. Підкреслюється, що Perimeter 81 пропонує унікальний набір можливостей, включаючи доступ з нульовою довірою (Zero Trust Access), повне коміркове з’єднання між користувачами, філіями та додатками. Це дозволяє віддаленим користувачам користуватися швидким і безпечним інтернетом, де б вони не знаходилися, одночасно вирішуючи проблему порушення конфіденційності в хмарі. Perimeter 81 також забезпечує просте і швидке розгортання за одну годину в порівнянні з тижнями для традиційних рішень, підкреслюючи простоту використання і спрощене управління.



Check Point заявила, що має намір використовувати можливості Perimeter 81 і інтегрувати їх в архітектуру Check Point Infinity, щоб надати уніфіковане рішення для захисту мережі, хмарних сховищ і віддалених користувачів, засноване на найкращих в галузі засобах запобігання загрозам.



«З появою гібридної роботи і трансформацією хмарних технологій зростає попит на послуги безпеки, які виходять за межі мережевого периметра, - заявив Гіл Швед (Gil Shwed), генеральний директор Check Point Software Technologies. - Використовуючи можливості Perimeter 81 і інтегруючи їх в платформу Check Point Infinity, ми продовжуємо реалізовувати наше бачення забезпечення найкращого рівня безпеки за допомогою комплексних, спільних і консолідованих рішень».



«Цей стратегічний крок знаменує собою захоплюючий період для нашої компанії, партнерів та клієнтів. Приєднуючись до Check Point, світового лідера в галузі кібербезпеки вже понад 30 років, ми прагнемо створити найкращу платформу SASE на ринку, - говорить Аміт Барекет (Amit Bareket), генеральний директор Perimeter 81. - Наше об’єднання є значним кроком на шляху до комплексної та масштабованої безпеки для сучасної епохи. Ми з нетерпінням чекаємо на позитивний вплив, який ми спільно створимо».



Придбання Check Point компанії Perimeter 81 підлягає звичайним умовам закриття угоди і, як очікується, буде завершено в третьому кварталі 2023 року.

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