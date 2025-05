Check Point і Illumio прискорюють впровадження Zero Trust з проактивним запобіганням загрозам і уніфікованою аналітикою

1 мая 2025 г., 11:35

0

Tweet

Check Point Software Technologies і компанія Illumio, що спеціалізується на локалізації витоків, оголосили про стратегічне партнерство, покликане допомогти організаціям зміцнити безпеку і підвищити рівень довіри до системи Zero Trust. Інтеграція Check Point Infinity Platform і Illumio Platform забезпечує швидке виявлення і зниження ризиків латерального переміщення в гібридних і мультихмарних середовищах з використанням передових засобів мікросегментації. Ця співпраця дає змогу клієнтам об'єднати брандмауери Check Point Quantum Force Firewalls, Infinity Threat Cloud AI та AI Powered Security Management з Illumio Segmentation та Illumio Insights для нейтралізації загроз через зупинку бокових переміщень і зміцнення загальної кібербезпеки.



«Зупинка бічних переміщень має вирішальне значення для запобігання зламам», - каже Ітай Грінберг (Itai Greenberg), директор із доходів Check Point Software. «Наше партнерство з Illumio забезпечує неперевершену видимість і адаптивне застосування політик, дозволяючи організаціям швидко стримувати загрози. Воно також демонструє силу нашої гібридної комірчастої архітектури, яку ми уявляємо собі як відкритий сад, і наше прагнення розвивати стратегії Zero Trust разом із лідерами галузі».



Зазначається, міжмережеві екрани Check Point Quantum Force служать критично важливими точками впровадження, ефективно блокуючи шкідливий трафік. При виявленні загроз програмне забезпечення Check Point AI Security Management використовує динамічний шар політик, щоб повідомити брандмауери Check Point про те, як блокувати останню загрозу. Інтеграція з Illumio забезпечує додаткові інтелектуальні знання для визначення ризиків і маршрутів атак, що дає змогу швидко локалізувати загрозу. Таке поєднання дає змогу зупинити несанкціоноване бічне переміщення, захистити важливі активи та забезпечити послідовну безпеку Zero Trust у гібридних середовищах.



Ключові переваги інтеграції включають:



Спільний підхід до Zero Trust: захист критично важливих активів за допомогою ефективної мікросегментації в гібридних середовищах без складнощів розгортання, що робить впровадження Zero Trust більш швидким і простим.



Проактивне запобігання загрозам для запобігання латеральному переміщенню: Зниження ризику злому і пов'язаних із ним витрат завдяки ранньому виявленню атак і запобігання їхньому поширенню мережами, хмарами та ресурсами до критично важливих активів.



Advanced Threat Intelligence: Використовуйте об'єднані дані аналізу загроз від ThreatCloud AI та Illumio Insights для зниження ризику та мінімізації інцидентів безпеки.



«Ця потужна співпраця між Illumio і Check Point знаменує собою значний крок уперед у сфері аналізу загроз кібербезпеки та локалізації порушень», - говорить Ендрю Рубін (Andrew Rubin), генеральний директор і засновник Illumio. «Інтеграція Illumio і Check Point є переходом до більш інтелектуальної та адаптивної кібербезпеки завдяки покращенню видимості, виявленню загроз і реагування на них у режимі реального часу, а також забезпеченню адаптивних заходів безпеки, що відповідають принципам Zero Trust. Наш проактивний підхід допомагає командам безпеки з'єднувати точки та виявляти приховані загрози більш ефективно, щоб уникнути кіберкатастроф».



Нагадаємо, Illumio Insights і Illumio Segmentation є невіддільними компонентами платформи Illumio Platform, першої платформи кібербезпеки, орієнтованої на локалізацію проломів. Illumio Insights - перший у світі CDR, побудований на основі графа безпеки зі штучним інтелектом, - допомагає організаціям швидко виявляти та виявляти загрози. Illumio Segmentation локалізує витоки, захищає критично важливі активи та забезпечує миттєве реагування. Разом ці рішення допомагають виявляти та знижувати ризики, стримувати атаки та підвищувати загальну кіберстійкість.



Quantum Force від Check Point - це серія хмарних шлюзів безпеки на базі штучного інтелекту, які забезпечують уніфіковану безпеку та управління політиками в локальних, хмарних і міжмережевих екранах як послуга, спрощуючи роботу і підвищуючи ефективність безпеки. Лінійка продуктів Quantum є частиною платформи Check Point Infinity Platform, яка має унікальні можливості штучного інтелекту і хмарних обчислень для захисту підприємства від кібератак, починаючи з центру обробки даних, хмари та закінчуючи філією, завдяки уніфікованому управлінню.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD