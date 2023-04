ChatGPT вже дозволяє програмам самолікуватись від помилок

Здатність AI налагоджувати програми стає дедалі потужнішою, про що свідчить новий інструмент під назвою Wolverine (“Росомаха”).

Цей інструмент був створений розробником BioBootloader. Він дозволяє програмам на Python самолікуватись від помилок, «розмовляючи» з GPT-4, мультимодальною мовною моделлю AI, розробленою OpenAI.

Як тільки Wolverine приєднується до сценарію, він постійно запускає програму та шукає помилки. Виявивши помилку, він звертається за допомогою до GPT-4, щоб отримати пояснення, чому код не працює.

Потім система переходить до редагування коду та виправлення помилок. Навіть якщо виникне багато проблем, Wolverine внесе всі необхідні зміни, щоб програма працювала належним чином. BioBootloader опублікував демонстраційне відео, в якому він навмисно вніс помилки в інший функціонуючий сценарій калькулятора, щоб отримати уявлення про те, як працює Wolverine.

Today I used GPT-4 to make "Wolverine" - it gives your python scripts regenerative healing abilities!

Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it'll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2

— BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023