ChatGPT вже дозволяє програмам самолікуватись від помилок

13 апреля 2023 г., 18:12

+11

голос Tweet

Здатність AI налагоджувати програми стає дедалі потужнішою, про що свідчить новий інструмент під назвою Wolverine (“Росомаха”).





Цей інструмент був створений розробником BioBootloader. Він дозволяє програмам на Python самолікуватись від помилок, «розмовляючи» з GPT-4, мультимодальною мовною моделлю AI, розробленою OpenAI.





Як тільки Wolverine приєднується до сценарію, він постійно запускає програму та шукає помилки. Виявивши помилку, він звертається за допомогою до GPT-4, щоб отримати пояснення, чому код не працює.





Потім система переходить до редагування коду та виправлення помилок. Навіть якщо виникне багато проблем, Wolverine внесе всі необхідні зміни, щоб програма працювала належним чином. BioBootloader опублікував демонстраційне відео, в якому він навмисно вніс помилки в інший функціонуючий сценарій калькулятора, щоб отримати уявлення про те, як працює Wolverine.

Today I used GPT-4 to make "Wolverine" - it gives your python scripts regenerative healing abilities! Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it'll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2 — BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023

GPT-4 повернув пояснення, які використовувала програма для внесення необхідних виправлень коду, завдяки чому сценарій працював належним чином без втручання людини.





Код для Wolverine доступний на GitHub і може використовуватися з ключем API від OpenAI.





Розробка все ще перебуває на ранніх стадіях, але вона показує проблиск майбутнього, де програми зможуть самостійно діагностувати та ремонтувати свій код, коли щось піде не так. Це було б серйозним стимулом для підняття ефективності розробки ПЗ, але слід додатково оцінити наслідки для безпеки та практичності.





Як кажуть експерти, проект Wolverine прокладає шлях до більш автоматизованих технологій та забезпечує потенційну точку входу в майбутнє, кероване штучним інтелектом, що самовідновлюється.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень