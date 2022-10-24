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CERT-UA попереджає про розповсюдження шкідливого електронного листа з бекдором RomCom

24 октября 2022 г., 10:35

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено факт розповсюдження електронних листів, начебто, від імені Пресслужби Генштабу ЗСУ з посиланням на сторонній веб-ресурс для завантаження "наказу".

На згаданій веб-сторінці розміщено повідомлення про необхідність оновлення програмного забезпечення (PDF Reader). У випадку натискання на кнопку "ЗАВАНТАЖЕННЯ" на комп'ютер буде завантажено виконуваний файл "AcroRdrDCx642200120169_uk_UA.exe".

Запуск завантаженого файлу, в результаті, призведе до декодування та запуску файлу "rmtpak.dll". Останній класифіковано як шкідливу програму RomCom.

«Зважаючи на використання бекдору RomCom, а також інші особливості пов'язаних файлів, вважаємо за можливе асоціювати виявлену активність з діяльністю групи Tropical Scorpius (Unit42) aka UNC2596 (Mandiant), що відповідальна за розповсюдження Cuba Ransomware», підкреслює CERT-UA, яка відстежує активність за ідентифікатором UAC-0132.

Детальніше за посиланням:
https://cert.gov.ua/article/2394117

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