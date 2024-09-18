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CDTO Campus разом з Microsoft запускає нову програму

18 сентября 2024 г., 10:25
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, про запуск нової лідерської програми «Microsoft: Хмарні платформи та АІ для підвищення продуктивності й безпеки». 
 
Чим допоможе програма: 
 
- працювати з хмарною платформою Microsoft Azure
- розробляти та керувати хмарними застосунками для безпечного та безперервного управління даними
- інтегрувати ШІ-інструменти в робочі процеси та для виконання повсякденних завдань
 
Зазначається, що до програми  можуть долучитися чинні CDTO та держслужбовці у сфері цифровізації.
 
Дедлайн подання замовлень - 24 вересня.
 
"Використовуйте інновації для цифровізації країни та ставайте лідерами цифрових змін разом із CDTO Campus", підкрслив Михайло Федоров. 

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

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