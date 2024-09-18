CDTO Campus разом з Microsoft запускає нову програму

18 сентября 2024 г., 10:25

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, про запуск нової лідерської програми «Microsoft: Хмарні платформи та АІ для підвищення продуктивності й безпеки».

Чим допоможе програма:

- працювати з хмарною платформою Microsoft Azure

- розробляти та керувати хмарними застосунками для безпечного та безперервного управління даними

- інтегрувати ШІ-інструменти в робочі процеси та для виконання повсякденних завдань

Зазначається, що до програми можуть долучитися чинні CDTO та держслужбовці у сфері цифровізації.

Дедлайн подання замовлень - 24 вересня.

"Використовуйте інновації для цифровізації країни та ставайте лідерами цифрових змін разом із CDTO Campus", підкрслив Михайло Федоров.

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