CDTO Campus разом з Microsoft запускає нову програму

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, про запуск нової лідерської програми «Microsoft: Хмарні платформи та АІ для підвищення продуктивності й безпеки».
Чим допоможе програма:
- працювати з хмарною платформою Microsoft Azure
- розробляти та керувати хмарними застосунками для безпечного та безперервного управління даними
- інтегрувати ШІ-інструменти в робочі процеси та для виконання повсякденних завдань
Зазначається, що до програми можуть долучитися чинні CDTO та держслужбовці у сфері цифровізації.
Дедлайн подання замовлень - 24 вересня.
"Використовуйте інновації для цифровізації країни та ставайте лідерами цифрових змін разом із CDTO Campus", підкрслив Михайло Федоров.
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