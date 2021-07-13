Canon выпускает Colorado 1630 — рулонный принтер с технологией Uvgel и скоростью печати 111 кв м в час

13 июля 2021 г., 12:25

0

Tweet

Как отмечается, разработанный для производства вывесок, широкоформатной и внутрикорпоративной печати, Colorado 1630 создает прочные, не имеющие запаха и мгновенно высыхающие отпечатки с разрешением 1800 тчк/дюйм практически на любых носителях, которые можно использовать в самых разных областях.



В наиболее быстром режиме, предназначенном для создания уличных баннеров и билбордов, принтер способен печатать со скоростью 111 м² в час. Даже в режиме высокого качества скорость будет составлять 29 м² в час.



Производитель уверяет, что высокая производительность, отличное качество отпечатков и поддержка широкого спектра носителей позволяют говорить о том, что новый универсальный принтер ни в чем не уступает старшему брату — Colorado 1650. Используя те же уникальные чернила Canon UVgel 460, Colorado 1630 создает идеально четкие изображения с широкой цветовой гаммой. Это чрезвычайно надежное и простое в использовании устройство — настоящая «рабочая лошадка», созданная для долгой бесперебойной работы и быстрого выполнения заказов. Эффективность печати, сниженное количество отходов и уменьшение потребления чернил на 40 % в сочетании с другими технологиями позволят компаниям снизить эксплуатационные расходы, увеличить прибыль и расширить возможности бизнеса.

Возможность пополнения чернил в процессе печати и уникальные функции автоматизации, такие как мониторинг дюз, обслуживание печатающих головок, подача и намотка носителя, обеспечивают бесперебойную работу принтера и помогают избежать нежелательных простоев. Как и другие устройства этой линейки, Colorado 1630 можно контролировать дистанционно с помощью специального приложения Canon. Оно позволяет отслеживать состояние принтера и таким образом поддерживать круглосуточное производство без участия оператора. Приложение отправляет на мобильные устройства пользователя уведомления об ошибках или изменении состояния принтера, что обеспечивает стабильную работу и выполнение задач в поставленные сроки.



Покупатели могут приобрести базовую модель Colorado 1630 и затем усовершенствовать ее в соответствии с потребностями своего бизнеса при помощи целого ряда опций. Так, при увеличении размера тиражей на принтер можно установить второй держатель рулона. Высокоточная работа с носителем гарантирует идеальную приводку при двухсторонней печати, еще больше повышая эффективность работы. Функция печати с внутренней стороны позволяет печатать на обеих сторонах рулона и максимально расширяет спектр доступных носителей. Все описанные функции можно подключить дистанционно в любой момент, без личного присутствия специалистов по обслуживанию.



Дополнительный модуль FLXfinish с уникальной технологией УФ-отверждения позволяет создавать матовое или глянцевое покрытие без замены носителя и чернил — чтобы ваши баннеры, обои и материалы для оформления торговых точек выглядели максимально эффектно. А поддержка печати на пористых материалах, таких как немелованная бумага и текстиль, еще больше расширяет спектр возможных областей применения.



Новый принтер Colorado 1630 стал продолжением широкой линейки рулонных принтеров с технологией Uvgel, которая включает также модели Colorado 1640 и 1650, предназначенные для печати больших тиражей.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!