Canalys: світовий ринок смартфонів у І кв. скоротився на 13% до 269,8 млн пристроїв

2 мая 2023 г., 11:35

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Останнє дослідження Canalys показує, що світові поставки смартфонів впали на 13% до 269,8 млн одиниць у І кв. 2023 року.





Падіння попиту почало вирівнюватися, хоча контраст між цим першим кварталом та тим же терміном минулого року все ще разючий. Samsung повернув собі лідерство і відвантажив 60,3 млн пристроїв завдяки оновленому портфелю продуктів. Apple посіла друге місце з 58,0 мільйонами поставок. Це був єдиний виробник з п’ятірки лідерів, який продемонстрував зростання в річному обчисленні, що забезпечило йому значну частку ринку - 21%. Xiaomi захистила свою третю позицію з 30,5 мільйонами поставок, а OPPO і vivo замкнули п’ятірку лідерів, відвантаживши 26,6 мільйона і 20,9 мільйона пристроїв, відповідно, що забезпечило їм 10% і 8%.





«Показники Samsung демонструють перші ознаки відновлення після важкого кінця 2022 року, - підкреслив Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde), аналітик Canalys. - Відскок, зокрема, пов’язаний із запуском нових продуктів, що призвело до збільшення обсягу продажів. Тим не менш, Samsung доведеться рухатися в складних умовах, особливо зважаючи на те, що запаси пристроїв початкового рівня залишаються високими. Зменшення прибутку від виробництва чипів пам’яті також призведе до більш консервативних маркетингових витрат в цілому. Тим часом у першому кварталі Apple продемонструвала високі показники, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Тут постійні інвестиції Apple в офлайн-канали дозволили їй залучити зростаючий середній клас, який високо цінує досвід покупок в магазині».





«Середній ціновий сегмент почав відновлюватися після значного падіння торік, - наголосив аналітик Canalys Research Лукас Чжонг (Lucas Zhong). - Продавці використовують можливості для зниження цін, пропонуючи споживачам з обмеженою купівельною спроможністю вигідні пропозиції з оптимальним співвідношенням ціни та якості. Цьому сприяє зниження цін на комплектуючі та прискорення оновлення специфікацій для портфелів продуктів середнього класу. Однак у 2023 році попит на продукцію середнього цінового сегмента залишатиметься обмеженим через макроекономічні виклики та відсутність диференціаторів у цьому ціновому діапазоні. Крім того, з початком розпродажу запасів ціни на компоненти можуть швидко почати зростати, що зробить чудові технічні характеристики за нижчими цінами менш стійкими в довгостроковій перспективі».





«Ринок залишається складним, і Canalys зберігає свій прогноз незначного зниження на 2023 рік, - додав Чжун. - Обсяги поставок стабілізуються на рівні торішніх в міру того, як ми наближаємося до середини року. Темпи падіння скоро почнуть зменшуватися, хоча це більше пов’язано з різким контрастом між скороченням у 2022 і 2023 роках. Canalys очікує, що ринок смартфонів набере обертів у другій половині року, оскільки запаси каналів досягнуть більш здорового рівня. Вендори обережно підходять до ринку, маючи на меті досягнення цільових показників прибутковості, ощадливе ведення бізнесу та ліквідацію запасів як головні пріоритети. Однак для постачальників з довгостроковими амбіціями та капіталом для інвестування складні ринкові умови є чудовим середовищем для захоплення частки ринку, демонстрації прихильності та намірів виходу на нові ринки, а також встановлення тісних партнерських відносин з каналами збуту».

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