Canalys: китайська Transsion вперше увійшла до п’ятірки лідерів ринку смартфонів

27 июля 2023 г., 13:05

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Останнє дослідження Canalys показує, що світовий ринок смартфонів впав на 10% до 258,2 мільйона одиниць у другому кварталі 2023 року, що свідчить про уповільнення темпів падіння.



Samsung забезпечилла собі перше місце, відвантаживши 53,0 млн пристроїв.



Apple зберегла за собою друге місце з 43,0 мільйонами поставок і часткою ринку 17%.



З нормалізованим рівнем запасів Xiaomi посіла третє місце з 33,2 мільйонами пристроїв.



OPPO (включаючи OnePlus) захистила свою четверту позицію з часткою ринку 10%.



Transsion Group (включає бренди Tecno, Infinix та iTel), користуючись можливостями відновлення на африканському ринку та інших ринках, що розвиваються, на які вона нещодавно вийшли, вперше увійшла до п’ятірки лідерів. Команія відвантажила 22,7 мільйона пристроїв, продемонструвавши 22% річне зростання.



«Спад на світовому ринку смартфонів знову звузився, чому сприяло загальногалузеве скорочення запасів та ознаки відновлення попиту на певних регіональних ринках, - коментує Ембер Лю (Amber Liu) аналітик Canalys. - Samsung прийняла консервативну стратегію на тлі тиску на прибутковість і повільного відновлення в напівпровідниковій промисловості. Оскільки другий квартал є низьким сезоном з меншою кількістю нових запусків, Samsung показала найнижчі показники з 2013 року. Гучним випуском своїх останніх моделей Galaxy Z Flip і Fold компанія чітко продемонструвала свої амбіції конкурувати з Apple на ринку смартфонів класу люкс. Цей стратегічний крок має вирішальне значення для очікуваного відновлення протягом наступних 9-12 місяців. З іншого боку, Transition швидко задовольнила відкладений попит на бюджетні пристрої на ринках Близького Сходу та Африки, де стабілізація валютного курсу також сприяла зміцненню довіри партнерів по каналах збуту. Крім того, експансія компанії в Латинській Америці за останні кілька кварталів дозволила постачальнику задовольнити попит на недорогі товари на деяких ринках з низьким рівнем проникнення».



«Темпи відновлення значно відрізняються на різних регіональних ринках, - підкреслює Саньям Чаурасія (Sanyam Chaurasia), аналітик Canalys. - Зростання інвестицій постачальників і відновлення споживчого попиту є рушійними силами в таких регіонах, як Близький Схід і Південно-Східна Азія. З іншого боку, на ринку Латинської Америки спостерігається стійке відновлення обсягів поставок, оскільки постачальники переходять на відкриті канали. Це спричинило тиск на провідних операторів, які стикаються з проблемами в основному бізнесі передплати».



«Ми очікуємо помірного зниження світового ринку смартфонів у 2023 році, - додає Лю. - У першій половині року в ланцюжку поставок смартфонів спостерігалося потепління замовлень і маржі, чому сприяло зростання цін на компоненти і скорочення рівня запасів у каналах збуту. Постачальники, що розвиваються, є більш гнучкими та відкритими до нових ринкових можливостей. Ми очікуємо, що в другому півріччі бізнес-середовище покращиться, що створить більш позитивну атмосферу серед гравців галузі. Компанії, які зможуть збалансувати короткострокові ринкові сплески та довгострокові структурні зміни, вийдуть сильними з цього раунду економічного спаду».

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