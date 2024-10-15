Canalys: глобальний ринок смартфонів зріс на 5% у ІІІ кв.

15 октября 2024 г., 11:45

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Останнє дослідження Canalys показує, що світові поставки смартфонів збільшилися на 5% у ІІІ кв. 2024 року, що стало четвертим кварталом зростання поспіль.

Зазначається, що нинішнє зростання насамперед зумовлене стійким попитом у країнах з економікою, що розвивається, а також ранніми стадіями циклу заміни в Північній Америці, Китаї та Європі.

Samsung відвантажила 18% всіх смартфонів у третьому кварталі, з невеликим відривом від Apple, чиї iPhone склали 18% поставок. Xiaomi зайняла 14% ринку і зберегла свою позицію третього найбільшого постачальника смартфонів. OPPO вперше в цьому році повернула собі четверту сходинку в рейтингу з часткою 9%, що було досягнуто завдяки сильному зростанню в Індії та Латинській Америці. Замикає п'ятірку лідерів компанія vivo, яка збільшила свої поставки на двозначну величину і зайняла 9% ринку.

«Apple досягла найвищого обсягу продажів у третьому кварталі на сьогоднішній день і ніколи ще не була так близько до лідерства на світовому ринку смартфонів у третьому кварталі, як зараз, - підкреслив Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde), аналітик Canalys. - Високий попит на серію iPhone 15, а також на попередні моделі Apple зіграв вирішальну роль у досягненні цих показників у третьому кварталі. Зрушення ринку в бік преміум-пристроїв, що перетинається з постійним циклом оновлення пристроїв, придбаних під час пандемії, приносить користь Apple, особливо в регіонах, де вона має сильні позиції, таких як Північна Америка та Європа. Покращена диверсифікація продукції Apple допомогла їй скоротити час виконання замовлень. Незважаючи на скромний початковий прийом, очікується, що iPhone 16 допоможе компанії зберегти високі показники до кінця 2024 року і сприятиме динаміці в першому півріччі 2025 року, особливо в міру того, як Apple Intelligence буде виходити на нові ринки і підтримувати додаткові мови».

«Розрив між п'ятьма найбільшими постачальниками скоротився, що посилило конкурентну боротьбу, - коментує ситуацію Ле Сюань Чів (Le Xuan Chiew), аналітик Canalys. - Вендори вступають у сезон святкових покупок з потужним імпульсом і обережним оптимізмом, прагнучи залучити споживачів, які відклали оновлення своїх пристроїв в очікуванні вигідних пропозицій під час великих заходів, таких як 11.11 і Чорна п'ятниця. Однак важливість ефективного планування ресурсів неможливо переоцінити. Хоча ринкові умови покращуються, попит залишається нестабільним, оскільки постачальники стикаються зі зростаючими глобальними проблемами у формуванні попиту та регуляторними перешкодами, такими як директива ЄС щодо еко-дизайну. Ефективне управління ланцюжками поставок, підтримання належного рівня запасів та оптимізація розподілу коштів на продажі та маркетинг стають ще більш важливими для лідерства на ринку».

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