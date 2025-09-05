Cadence Design придбає підрозділ Hexagon за 2,7 млрд євро дя розширення на ринки авіа- та автомобілебудування

5 сентября 2025 г., 11:34

0

Tweet

Компанія Cadence Design Systems, що спеціалізується на програмному забезпеченні для проєктування чипів, оголосила про нове придбання. Мова про бізнес-підрозділ з проєктування та інжинірингу (Design & Engineering, D&E) шведської компанії Hexagon AB. Сума угоди становить 2,7 млрд євро, з яких 70% буде виплачено готівкою, а решта 30% — акціями Cadence.





Зазначається, що ця угода є частиною стратегії Cadence з розширення свого портфоліо та клієнтської бази. Придбаний підрозділ Hexagon D&E, який включає бізнес MSC Software, є одним з лідерів на ринку CAE (Computer-Aided Engineering). Його продукти, зокрема, використовуються для моделювання динаміки конструкцій та механічних систем. Цей бізнес у 2024 році приніс близько 265 млн євро доходу і має понад 1100 співробітників у всьому світі.





Ключовими конкурентами Hexagon у цій сфері є такі великі гравці, як Siemens AG, Dassault Systèmes, Autodesk та Bentley Systems. Ці компанії також надають комплексні рішення для промисловості, 3D-дизайну та керування життєвим циклом продукції, що свідчить про високу конкуренцію на ринку.





Слід зазначити, що у 2024 році загальний дохід компанії Hexagon AB становив 5,4 млрд євро.





Компанія Hexagon AB була заснована у 1975 році як Eken Industri och Handel AB. Спочатку це був багатопрофільний конгломерат. У 1998 році контроль над компанією отримав фінансист Мелкер Шерлінг (Melker Schörling), який змінив її стратегію, зосередившись на технологіях точних вимірювань і програмному забезпеченні.





Завдяки цьому придбанню, Cadence отримає доступ до нових клієнтів в аерокосмічній та автомобільній галузях, включаючи таких гігантів, як Volkswagen Group, BMW та Lockheed Martin, які вже використовують рішення Hexagon D&E.





За словами голови правління Hexagon Оли Роллена (Ola Rollén), продаж цього підрозділу відповідає стратегії компанії з оптимізації портфоліо та фокусування на ключових напрямках. Він зазначив, що ринок інженерного моделювання швидко розвивається, і лідерами в ньому стають постачальники засобів автоматизації електронного проєктування, що дозволило ухвалити рішення про передачу бізнесу Cadence, яка є світовим лідером у цій сфері.





Після продажу підрозділу D&E, Hexagon зосередиться на ключових напрямках, які залишилися в її портфоліо: Manufacturing Intelligence, Asset Lifecycle Intelligence, Geosystems, Autonomous Solutions, а також Safety, Infrastructure & Geospatial.





Очікується, що угода буде завершена у першому кварталі 2026 року, після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів. Придбання Hexagon D&E слідує за минулорічною угодою Cadence з купівлі BETA CAE Systems за 1,24 млрд дол., що свідчить про активну експансію компанії на ринку інженерного аналізу та моделювання.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6