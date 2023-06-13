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Бундесвер зробив замовлення roda сomputer на 90 млн євро

13 июня 2023 г., 11:25
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Компанія roda сomputer повідомила про підписання рамкової угоди з Федеральним управлінням обладнання, інформаційних технологій та експлуатації Збройних сил Німеччини на закупівлю захищеного ІТ-обладнання.
 
Повідомляється, що мова йде про спеціальні системи від roda, яка вже більше десяти років постачає таку техніку для Бундесверу.
 
Рамкова угода має загальний обсяг близько 90 мільйонів євро. Вона охоплює 25 окремих рішень для мобільного та стаціонарного використання. Термін дії контракту - чотири роки.
 
Повідомляється, рішення, що входять до складу угоди, в основному використовуються в системах командування і управління сухопутних військ. Вони використовуються в широкому спектрі транспортних засобів - від танків Leopard до вантажівок - і відіграватимуть одну з центральних ролей у цифровізації Бундесверу, що продовжується.
 
За словами компанії, без цієї нової технології заплановане оснащення транспортних засобів радіостанціями нового покоління було б неможливим. Вища продуктивність нових комп'ютерів також необхідна для того, щоб мати змогу належним чином використовувати майбутнє програмне забезпечення для командування і управління в машинах.
 

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