Бумажный след

Пару недель назад на фоне определения предварительных итогов президентских выборов в США произошла интересная история. После неоднократных заявлений Трампа об украденных выборах и вмешательстве в голосование глава «Агенства по кибербезопасности и инфраструктуре» Крис Кребс (Chris Krebs) выступил с официальным заявлением, что никаких вмешательств в выборы не было и системы электронного голосования сработали правильно. После этого заявления Трамп, который сам же и назначил Кребса пару лет назад, уволил его прямо в Твиттере, как он привык делать.

Недавно Кребс впервые дал интервью телепрограмме 60 minutes на CBS, в котором отстаивает свое мнение – оно, кстати, неплохо подтверждено и его авторитетом (а он работал еще в администрации Буша-младшего, а потом был директором по политикам безопасности в Microsoft), и тем, что во всех случаях ручного пересчета результаты сходятся с компьютерными предварительными результатами.

Но я даю ссылку на интервью не для того, чтобы в очередной раз привлечь в комментарии апологетов «Не все однозначно, Трамп еще не проиграл, Байден еще не победил, CBS это fake news, вы бы еще NY Times процитировали», а для акцента на простом факте, который упорно игнорируют многочисленные энтузиасты, регулярно выступающие на тему «Ах, почему мы не можем сделать электронные выборы, голосовать со смартфона, никуда не ходить и получить результат сразу при закрытии участков?».

Лучше самого Кребса и не скажешь:

Paper ballots. Paper ballots give you the ability to audit, to go back and check the tape and make sure that you got the count right. And that's really one of the keys to success for a secure 2020 election. 95% of the ballots cast in the 2020 election had a paper record associated with it. Compared to 2016, about 82%.