Бум АІ сприяє зростанню ринку компонентів для серверів та сховищ на 62% у І кв.

12 июня 2025 г., 17:35

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell'Oro Group триваючий цикл розширення АІ сприяв зростанню ринку компонентів для серверів та сховищ на 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі 2025 року. Зростаючий попит на прискорювачі, HBM та мережеві карти підкріплює рекордне зростання в сегменті інфраструктури АІ.

«Ринок прискорювачів АІ очолила платформа графічних процесорів Blackwell від NVIDIA, а також постійне впровадження спеціальних прискорювачів провідними постачальниками хмарних послуг, – зазначив Барон Фунг (Baron Fung), старший директор з досліджень Dell’Oro Group. - За нашими оцінками, Blackwell вже перевищив приблизно 50 відсотків поставок високорівневих графічних процесорів компанії протягом кварталу, що, в свою чергу, стимулює оновлення мереж, систем зберігання даних та інфраструктури в дата-центрах».

Тим часом, спеціальні мікросхеми продовжують набирати популярність, оскільки гіпермасштабовані компанії розширюють використання спеціальних прискорювачів як для навчання, так і для інференції великих базових моделей. «Окрім обладнання, призначеного спеціально для АІ, на початку 2025 року також спостерігалося значне зростання попиту на компоненти загального призначення, такі як процесори, пам'ять, накопичувачі та мережеві карти. Це частково було зумовлено відновленням попиту на сервери для підприємств, а також накопиченням запасів і зростанням цін на компоненти напередодні очікуваного закінчення 90-денної паузи у взаємному застосуванні мит», — додав Фунг.

Прогнозується, що ринок компонентів для серверів і систем зберігання даних зросте на понад 50% у 2025 році, незважаючи на невизначеність, пов'язану з тарифами.

SK Hynix очолює ринок HBM із часткою доходу 64%, за ним йдуть Samsung і Micron.

Процесори Arm зараз займають 25% ринку серверів, що зумовлено зростанням популярності NVIDIA GB200 Blackwell і впровадженням гіпермасштабованих рішень.

Доходи від продажів інтелектуальних мережевих карт і DPU зросли на 71% завдяки широкому впровадженню Ethernet-адаптерів у кластерах АІ.

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