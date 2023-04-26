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Sergey Petrenko

Будь-яке регулювання краще, ніж нічого

26 апреля 2023 г., 16:35
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Європарламент схвалив положення про ринок криптоактивів (MiCA). Це перші законодавчі норми в ЄС щодо криптовалют. Очікується, що положення набуде чинності в липні, після схвалення парламентами всіх членів ЄС, а деякі норми почнуть застосовуватися з липня наступного року. Повністю документ набуде чинності з січня 2025 року.

Положення передбачає ліцензування діяльності з роботи з криптоактивами – для цього знадобиться зареєструватися в одній із країн-членів союзу. Робота зі стейблкоїнами вимагатиме дотримуватися норм резервування в місцевій валюті та дотримання лімітів, що викликало критику криптодіячів. Але більшість вважає, що будь-яке регулювання краще, ніж нічого і тим більше краще, ніж політика примусових заходів, яку обрала американська влада.

Утім, водночас експерти зазначають, що положення, яке розроблялося три роки, вже застаріло і не містить норм, які дозволили б боротися з гучними кризами останнього часу – від FTX до Voyager. Положення також не містить нічого про NFT, DeFi та інші нові явища. Тож закликають вже зараз почати розробку MiCA 2.

Будь-яке регулювання краще, ніж нічого

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