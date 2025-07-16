Broadcom випускає комутатор Tomahawk Ultra Ethernet для високопродуктивних обчислень та АІ

16 июля 2025 г., 9:35

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Компанія Broadcom оголосила про початок постачання свого нового комутатора Ethernet — Tomahawk Ultra.

Як зазначається, розроблений для трансформації комутаторів Ethernet у сферах високопродуктивних обчислень (HPC) та робочих навантажень АІ, Tomahawk Ultra забезпечує наднизьку затримку, високу пропускну здатність та безвтратну мережу.

«Tomahawk Ultra — це свідчення інновацій, результат багаторічних зусиль сотень інженерів, які переосмислили кожен аспект комутатора Ethernet, — заявив Рам Велага (Ram Velaga), старший віцепрезидент та генеральний менеджер Core Switching Group Broadcom. — Це підкреслює прагнення Broadcom інвестувати у розвиток Ethernet для високопродуктивних мереж та масштабування АІ».

Tomahawk Ultra був розроблений з нуля, щоб відповідати екстремальним вимогам середовищ HPC та щільно інтегрованих АІ-кластерів. Довгий час Ethernet сприймався як технологія з вищою затримкою та втратами, проте Tomahawk Ultra бере на себе нову роль. Він досягає 250 нс затримки при повній пропускній здатності 51,2 Тбіт/с. Комутатор забезпечує продуктивність на лінійній швидкості навіть при мінімальних розмірах пакетів 64 байти, підтримуючи до 77 мільярдів пакетів на секунду. Також він пропонує адаптивні, оптимізовані заголовки Ethernet, що зменшує накладні витрати з 46 байт до 10 байт, зберігаючи при цьому повну відповідність Ethernet. Це підвищує ефективність мережі та дозволяє гнучкі оптимізації для конкретних застосунків. Крім того, безвтратна мережева архітектура реалізує повторну передачу на рівні каналу (Link Layer Retry, LLR) та керування потоком на основі кредитів (Credit-Based Flow Control, CBFC) для усунення втрат пакетів та забезпечення надійності.

«АІ та HPC робочі навантаження конвергуються у тісно пов'язані кластери прискорювачів, які вимагають затримки класу суперкомп'ютерів — критичної для виводу, надійності та інтелекту всередині самої мережі, — зазначив Кунджан Собхані (Kunjan Sobhani), провідний аналітик з напівпровідників Bloomberg Intelligence. — Демонстрація того, що відкритий стандарт Ethernet тепер може забезпечувати комутацію з мікросекундною затримкою, безвтратну передачу та внутрішньочипові колективні операції, є ключовим кроком до задоволення цих вимог АІ-стеків для масштабування — прогнозовано, подвійні цифри мільярдів доларів за кілька років».

Tomahawk Ultra оптимізований для тісно пов'язаних комунікаційних систем з низькою затримкою, характерних як для високопродуктивних обчислювальних систем, так і для АІ-кластерів. Завдяки комутації з наднизькою затримкою та адаптивним оптимізованим заголовкам Ethernet, він забезпечує передбачувану, високоефективну продуктивність для великомасштабних симуляцій, наукових обчислень та синхронізованого навчання та виведення моделей АІ.

При розгортанні зі специфікацією Scale-Up Ethernet (SUE), Tomahawk Ultra забезпечує затримку зв'язку XPU-до-XPU менше 400 нс, включаючи час проходження комутатора, встановлюючи новий еталон для щільно синхронізованих АІ-обчислень у масштабі.

Зменшуючи накладні витрати на Ethernet-заголовка з 46 байт до всього 10 байт, зберігаючи при цьому повну відповідність Ethernet, Tomahawk Ultra значно покращує ефективність мережі. Цей оптимізований заголовок адаптується до кожного застосунку, пропонуючи гнучкість та підвищення продуктивності для різноманітних робочих навантажень HPC та АІ.

Tomahawk Ultra включає безвтратну мережеву архітектуру, яка усуває втрати пакетів під час високооб'ємної передачі даних. Завдяки LLR, комутатор виявляє помилки каналу, використовуючи пряму корекцію помилок, та автоматично повторно передає пакети, уникаючи втрат на рівні дроту. Одночасно, CBFC запобігає переповненню буферів, які традиційно викликали втрату пакетів. Разом ці механізми створюють справді безвтратну мережу Ethernet, забезпечуючи рівень надійності, що вимагається сучасними інтенсивними робочими навантаженнями.

Tomahawk Ultra також прискорює продуктивність через вбудовані мережеві колективні операції (In-Network Collectives), вирішуючи одне з найстійкіших вузьких місць у робочих навантаженнях АІ та машинного навчання. Замість того, щоб навантажувати XPU колективними операціями, такими як AllReduce, Broadcast або AllGather, Tomahawk Ultra виконує їх безпосередньо в чипі комутатора. Це може скоротити час завершення завдання та покращити використання дорогих обчислювальних ресурсів. Важливо, що ця можливість не залежить від кінцевої точки, дозволяючи негайне впровадження в широкому діапазоні системних архітектур та екосистем постачальників.

Розроблений з інноваціями в маршрутизації з урахуванням топології для підтримки передових топологій HPC, включаючи Dragonfly, Mesh і Torus, Tomahawk Ultra також відповідає стандарту UEC і підтримує відкритість та багату екосистему мереж Ethernet.

Новий чип є своєрідним кроком з боку Broadcom у конкуренції з АІ-гігантом Nvidia. Слід зазначити, що Broadcom допомагає Google виробляти власні АІ-чипи, які розробники та галузеві експерти вважають однією з небагатьох життєздатних альтернатив потужним графічним процесорам Nvidia. Рам Велага зазначив, що Tomahawk Ultra, який виступає як контролер трафіку для даних у центрі обробки даних, може об'єднати вчетверо більше чипів, ніж конкурентне рішення NVLink Switch від Nvidia, використовуючи при цьому посилену для швидкості версію Ethernet замість пропрієтарного протоколу.

Виробництво процесорів серії Ultra здійснюватиметься компанією TSMC з застосуванням техпроцесу 5 нм. Розробка дизайну тривала близько трьох років. Хоча спочатку він був створений для сегмента високопродуктивних обчислень, з бумом генеративного АІ Broadcom адаптувала чип для використання АІ-компаніями.

У рамках стратегії Broadcom щодо розвитку Ethernet для масштабування АІ, компанія представила SUE-Lite — оптимізовану версію специфікації SUE, розроблену для прискорювачів, чутливих до потужності та площі. SUE-Lite зберігає ключові характеристики низької затримки та безвтратності повного SUE, при цьому додатково зменшуючи обсяг кремнію та споживання енергії інтерфейсами Ethernet на АІ XPU та CPU. Цей легкий варіант спрощує інтеграцію стандартних мереж Ethernet на АІ-платформах, сприяючи ширшому впровадженню Ethernet як обраної взаємозв'язку в масштабованих архітектурах.

Разом із 102,4 Тбіт/с Tomahawk 6, рішення Tomahawk Ultra формує основу єдиної архітектури Ethernet: дозволяючи масштабувати Ethernet для АІ та масштабувати Ethernet для HPC та розподілених робочих навантажень.

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