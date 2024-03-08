Broadcom перевершив прогнози аналітиків - квартальний виторг зріс на 34% до 11,96 млрд дол.

8 марта 2024 г., 17:25

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Broadcom представила результати за перший квартал свого 2024 фінансового року і перевершила прогнози Уолл-стріт щодо продажів.

Як зазначається виробник продовжував отримувати вигоду від провайдерів хмарної інфраструктури, які модернізують свої центри обробки даних для підтримки штучного інтелекту, що стимулює попит на його мережеві чіпи.

Виторг Broadcom підскочив на 34% порівняно з попереднім роком, до 11,96 млрд дол., що перевищило прогнозований показник на рівні 11,8 млрд дол.

Компанія також повідомила про чистий прибуток у розмірі 1,33 млрд дол. у цьому кварталі, порівняно з 3,77 млрд дол. роком раніше. Прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація акціями, склав $10,99 за акцію, що перевищило консенсус-оцінку в $10,40 за акцію.

Основний бізнес Broadcom полягає у виробництві мікросхем, але її портфоліо також включає програмне забезпечення, і ця сторона бізнесу стала набагато більшою після придбання VMware та перед цим CA Technologies.

Напівпровідниковий підрозділ компанії збільшив дохід на 4%, до 7,39 млрд дол., трохи відстаючи від консенсус-прогнозу аналітиківі на рівні 7,46 млрд дол. Однак виторг підрозділу інфраструктурних рішень склав 4,57 млрд дол., випередивши прогноз у 4,5 млрд дол.

«Ми раді, що маємо два потужних фактори зростання доходів Broadcom у першому кварталі та 2024 фінансовому році. По-перше, наше придбання VMware прискорює зростання доходів у сегменті інфраструктурного програмного забезпечення, оскільки клієнти розгортають VMware Cloud Foundation. По-друге, високий попит на наші мережеві продукти в центрах обробки даних AI, а також кастомні прискорювачі AI від гіперскалерів стимулюють зростання в нашому напівпровідниковому сегменті, - заявив Хок Тан (Hock Tan), президент і генеральний директор Broadcom Inc. - Ми підтверджуємо наш прогноз на 2024 фінансовий рік щодо консолідованого доходу в розмірі 50 мільярдів доларів і скоригованого показника EBITDA на рівні 30 мільярдів доларів».

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