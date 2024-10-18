Broadcom об'єднує портфелі Carbon Black та Symantec для комплексної кібербезпеки гібридної хмари

18 октября 2024 г., 11:35

0

Tweet

Злиття Carbon Black та Symantec утворює нову групу Enterprise Security Group у Broadcom, повідомляє OberigIT. Портфель Symantec, що містить одні з найкращих у світі технологій та досліджень у галузі безпеки, зосереджений на захисті даних та мереж, а портфель Carbon Black спеціалізується на виявленні та реагуванні на кінцевих точках (EDR) та контролі додатків. Передача телеметрії мережі та даних у Carbon Black забезпечить клієнтам більшу прозорість та контроль.

Завдяки фінансовій стабільності Broadcom її клієнти отримають доступ до розширеного портфеля продуктів корпоративного класу та провідних технологічних досягнень, а також якісний сервіс та підтримку.

Broadcom інвестуватиме в дослідження та розробки, щоб покращити та продовжити термін служби продуктів, які клієнти використовують як у локальній мережі, так і у гібридних хмарах. Втім у найближчому майбутньому портфелі продуктів Symantec та Carbon Black продовжуватимуть працювати в колишньому режимі.

Поповнення портфеля рішень Carbon Black відкриває перед партнерами Broadcom широкі можливості для збільшення доходів, залучення нових клієнтів та зростання. Broadcom забезпечить необхідне навчання, підтримку та інші ресурси для успішної роботи своїх партнерів із рішеннями Carbon Black.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0

Tweet