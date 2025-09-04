Brave1 оголошує нові конкурси - в фокусі український Himars та ЗРК проти БпЛА

4 сентября 2025 г., 8:05

«Минулого року ми ставили амбітну ціль - відкрити приватний ринок виробництва ракет, щоб завдати дальніх ударів по ворогу. Уряд зняв бар’єри й ухвалив революційні постанови. Спільно з МОУ запустили окремі грантові програми та конкурси від Brave1, щоб українські виробники могли довести свої ракети й двигуни до бойової готовності», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що це вже працює. Так Scopa Industries завдяки гранту Brave1 вже розпочала виробляти двигун з автозапуском, що забезпечує політ ракети на 250 км. Компанія вже постачає його іншим українським розробникам ракет.

Тепер розвиток української ракетної програми отримає новий поштовх. У рамках Brave1 стартували ще два нові конкурси:

тактичні балістичні ракети — український Himars;

зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА.

Це означає більшу дальність ударів і надійний захист від ворожих БпЛА.

Розробники можуть подати заявки до 9 вересня. А після перевірки та підписання NDA - взяти участь у конкурсі й отримати понад 100 млн грн на свою розробку.

Деталі за посиланням: https://grants.brave1.tech/

