 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Brave1 оголошує нові конкурси - в фокусі український Himars та ЗРК проти БпЛА

4 сентября 2025 г., 8:05
0 
 
«Минулого року ми ставили амбітну ціль - відкрити приватний ринок виробництва ракет, щоб завдати дальніх ударів по ворогу. Уряд зняв бар’єри й ухвалив революційні постанови. Спільно з МОУ запустили окремі грантові програми та конкурси від Brave1, щоб українські виробники могли довести свої ракети й двигуни до бойової готовності», заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
Зазначається, що це вже працює. Так Scopa Industries завдяки гранту Brave1 вже розпочала виробляти двигун з автозапуском, що забезпечує політ ракети на 250 км. Компанія вже постачає його іншим українським розробникам ракет.
 
Тепер розвиток української ракетної програми отримає новий поштовх. У рамках Brave1 стартували ще два нові конкурси:
 
тактичні балістичні ракети — український Himars;
зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА.
 
Це означає більшу дальність ударів і надійний захист від ворожих БпЛА. 
 
Розробники можуть подати заявки до 9 вересня. А після перевірки та підписання NDA - взяти участь у конкурсі й отримати понад 100 млн грн на свою розробку. 
 
Деталі за посиланням: https://grants.brave1.tech/

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  