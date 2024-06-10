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Brave1, НАТО та Defense Innovation Unit уперше провели «Форум оборонних інноваторів»

10 июня 2024 г., 8:25
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NATO-Ukraine Defense Innovators Forum — перший спільний захід у сфері оборонних технологій, який організували НАТО, Підрозділ оборонних інновацій Міністерства оборони США (Defense Innovation Unit — DIU), кластер Brave1, Рада Україна — НАТО та Міністерство національної оборони Польщі.

Форум об’єднав близько 400 учасників у сфері оборонних технологій та інновацій з понад 15 країн.

Було проведено панельні дискусії, хакатон та зустрічі для розширення контактів розробників з інвесторами.

Ключові теми форуму:

  • розвиток оборонних інновацій України та союзників у НАТО
  • виклики, з якими стикаються розробники обох сторін
  • перспективи інвестування в український defense tech
  • плани співпраці в оборонно-технологічній сфері

Також під час заходу відбувся хакатон Automated Visual Guidance Hackathon. У фокусі — пошук розробок, які вдосконалюють можливості БпЛА. Зокрема, автоматично розпізнають цілі, здійснюють наведення та ураження. Хакатон об’єднав 13 команд розробників — 4 з України та 9 з країн НАТО.

За результатами 2 українські команди посіли призові місця:
перше місце — об’єднана українсько-норвезька команда Sensorama Lab/KEF Robotics, яка залучила 50 тис дол. на розвиток та масштабування розробки.
третє місце — українська команда AI Autonomix, яка отримала 15 тис дол.

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