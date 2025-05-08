Bowers & Wilkins, Denon та Marantz переходять у володіння Samsung - за 350 млн дол.

8 мая 2025 г., 16:33

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Masimo, компанія з капіталізацією понад 8 млрд дол. та один зі світових лідерів у галузі медичних інновацій, оголосила про укладення остаточної угоди HARMAN International. Остання отримає її підрозділ Sound United, який спеціалізується на споживчій аудіотехніці.

Сума угоди складе 350 млн дол. готівкою, з можливими коригуваннями. Завершення транзакції очікується до кінця 2025 року після отримання необхідних регуляторних дозволів.

Згідно з Masimo, продаж Sound United є логічним кроком у межах стратегії фокусування компанії на її основному напрямку — професійній медичній сфері та інноваціях у галузі охорони здоров’я.

У HARMAN, яка є дочірньою структурою Samsung Electronics, зазначають, що придбання Sound United дозволить зміцнити позиції на ринку аудіо та розширити асортимент продукції. До портфеля HARMAN приєднаються бренди Bowers & Wilkins, Denon, Marantz та інші.

«Це придбання — стратегічний крок у зміцненні нашої присутності на ключових ринках, зокрема домашнього аудіо, навушників, Hi-Fi-компонентів і автомобільної аудіотехніки. Об’єднання таких брендів, як Sound United і HARMAN, на основі спільної спадщини інновацій та якості, дозволить нам запропонувати споживачам ще більше можливостей та рішень», заявив Дейв Роджерс (Dave Rogers), президент підрозділу Lifestyle компанії HARMAN.

Угода також символічно завершує трансформацію HARMAN, яка з 2017 року є дочірньою компанією Samsung Electronics після її придбання за 8 млрд дол. Разом із HARMAN до складу Samsung перейшли такі відомі аудіобренди, як JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Revel, а також професійні рішення Crown, Soundcraft і dbx - що дозволило південнокорейському гіганту зміцнити позиції не лише в споживчому аудіо, а й в автомобільній електроніці та IoT-сфері.

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